De ce Ducii de Cambridge au refuzat să participe la petrecerea aniversară a lui Lilibet, fiica Prințului Harry și a lui Meghan Markle  

Lilibet, fiica Prințului Harry și a lui Meghan Markle și-a sărbătorit sâmbătă ziua de naștere în Marea Britanie, la Frogmore Cottage, fosta reședință a Ducilor de Sussex. Cu această ocazie, micuța a întâlnit-o pentru prima dată pe Regina Elisabeta a II-a, dar și pe copiii cuplului Zara și Mike Tindall, Mia, Lena și Lucas, precum și pe Savannah și Isla, fiicele lui Peter Philips.

De la petrecere au lipsit însă Ducii de Cambridge și cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Potrivit unei surse apropiate, Meghan și Prințul Harry i-au invitat pe Kate Middleton și pe Prințul William la ziua de naștere a fiicei lor, însă aceștia au refuzat să participe la eveniment.

„William e încă precaut când vine vorba să fie singur cu Harry fiindcă nu poți să știi niciodată ce se va scrie după”, a declarat sursa pentru Page Six. Aceasta a mai afirmat și că Ducii de Sussex și-au dorit „să facă pace” cu familia Prințului William, însă că relația dintre cei doi frați este în continuare una tensionată.

Tina Brown, fostul editor al publicației Vanity Fair, a lansat recent o carte despre familia regală britanică. The Palace Papers: Inside the House of Windsor—the Truth and the Turmoil se concentrează cu precădere asupra dinamicii dintre Prințul William și Prințul Harry, abordând inclusiv relația lui Harry cu Meghan Markle și dezvăluind părerea Ducelui de Cambridge despre începuturile idilei dintre cei doi.

Potrivit cărții, William ar fi fost „îngrijorat de rapiditatea” cu care relația celor doi evolua. Tina afirmă că Ducele de Cambridge era conștient că statutul lui Meghan Markle – actriță la Hollywood, cu un divorț la activ- va stârni o adevărată controversă în Marea Britanie și se temea de faptul că „sănătatea mintală fragilă a lui Harry nu va fi suficient de puternică” pentru a face față presiunii mediatice.

Autoarea mai precizează și că relația celor doi frați a fost una complicată încă din copilărie. Aceasta afirmă că William a avut o atitudine răsfățată față de familia sa, reamintindu-le constant că el va fi următorul rege al țării. Se pare că inclusiv Prințesa Diana îl descria pe Ducele de Cambridge ca fiind „mica mea tornadă”.

Harry, care este cu doi ani mai mic decât William, ar fi căpătat un soi de libertate, știind încă de mic că fratele său va deveni rege. Potrivit cărții, Ducele de Sussex i-ar fi spus lui William când avea doar patru ani că poate face ce vrea, fiindcă el nu va conduce niciodată monarhia. „Tu o să devii rege într-o zi. Eu nu. Așa că pot să fac ce vreau”.

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

