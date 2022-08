David Popovici, gest emoționant pentru o mamă a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Nu stau niciodată pe gânduri”

David Popovici a sărit în ajutorul unei foste sportive, în vârstă de 28 de ani, diagnosticată cu cancer în stadiu avansat. Florentina Filipovici este mamă a trei copii și face eforturi mari pentru a-i crește singură pe micuți. Astfel, campionul român a făcut un gest emoționant pentru familia Florentinei și îi îndeamnă pe susținători să îi urmeze exemplul.

Sportivul în vârstă de 17 ani și-a donat casca și ochelarii cu care a înotat la Campionatele Mondiale pentru a veni în ajutorul Florentinei, vicecampioană mondială la canotaj.

David Popovici a fost impresionat de povestea de viață a tinerei de 28 de ani și a venit în ajutorul ei, cu îndemnul către oameni să facă la fel.

„Dacă pot ajuta, nu stau niciodată pe gânduri. Iar dacă echipamentul cu care am concurat la Mondiale poate aduce bucurie, siguranţă şi puțin bine, îl donez cu toată inima. Pentru a fi cât mai mulţi cei care ajută un fost sportiv de performanţă aflat într-o situaţie de viaţă dificilă, vă invit pe voi, cei care mă susţineţi şi spuneţi că îmi sunteţi aproape, ca în aceste 2 zile să faceţi o donaţie de minim 25 de lei pentru căsuţa Florentinei” , a transmis David Popovici.

Povestea Florentinei a fost făcută publică de către organizația „Hope and Homes for Children Romania” și încearcă să o ajute pe tânăra mamă, care își crește singură cei trei copii, fiind diagnosticată cu cancer în stadiu avansat.

„Visează să se facă bine și să le ofere celor mici în continuare siguranță și o casă plină de iubire. Mult timp și-a purtat singură suferința, convinsă că a cere ajutor este rușinos. Acum însă este copleșită de problemele medicale și simte că nu va reuși de una singură. Dar Florentina nu este singură. Ne propunem să o sprijinim în lupta cu boala și să o ajutăm să își țină copiii aproape prin construirea unui adăpost sigur, cu condiții decente de trai, astfel încât cei mici să aibă șansa să se dezvolte echilibrat și armonios alături de ea. Printr-o donație lunară cu cardul pe donează.hopeandhomes.ro/ îi poți fi și tu alături, acum, când are cea mai mare nevoie.”, se arată într-o postare publicată de organizația „Hope and Homes for Children Romania”.