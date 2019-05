Cum poți câștiga o întâlnire cu George și Amal Clooney chiar la casa lor de la Lacul Como

Ești curioasă ce ai de făcut pentru a intra în cursa pentru a întâlni celebrul cuplu? Ei bine, este vorba de a participa la strângerea de fonduri organizată de Omaze cu ajutorul cuplului Clooney. Fanul câștigător și un invitat al acestuia vor fi duși cu avionul privat în Italia pentru a-i cunoaște pe George și Amal Clooney și a lua cina cu ei chiar la locuința lor de la Lacul Como. Sumele strânse în cadrul licitației vor fi donate organizației The Clooney Foundation for Justice, care promoveazaă dreptul la justiție și protejarea drepturilor omului în întreaga lume.

Actorul a fost cel care a anunțat concursul prin intermediul unui video postat pe contul de Youtube al Omaze, video pe care îl poți vedea și tu mai jos. „Bună, sunt George Clooney și sunt aici ca să te invit să vii în Italia alături de mine și soția mea”, își începe actorul prezentarea, pentru ca la câteva secunde să se oprească și să reia introducerea într-un mod mai amuzant: „Bună, sunt George, soțul lui Amal Clooney, și ne-ar plăcea să te invităm să vii alături de noi la Lacul Como”.

„Este adevărat! În beneficiul organizației the Clooney Foundation for Justice te invităm pe tine și un invitat să mergi la o întâlnire dublă cu mine și Amal – o avocată specializată în drepturile omului, celebră în întreaga lume, profesor de drept și lider – și eu, un actor”, continuă Clooney. „Imaginează-ți, tu și Amal, cu un pahar de vin în mână, discutând despre problemele actuale al lumii în timp ce soțul ei vă servește în liniște cina”.

Așa cum probabil ți-ai imaginat, discursul lui Clooney a continuat într-un mod amuzant, actorul părând deranjat de lipsa menționării sale în scenariul clipului. „Bună, Sunt George Clooney, Amal este una dintre cele mai inteligente și impresionante persoane pe care le vei întâlni și eu am fost desemnat de două ori Cel mai Sexy bărbat în viață. L-am interpretat pe Danny Ocean în seria Ocean. Am jucat într-un mic serial numit ER și probabil vă plac și filmele cu supereroi, nu? Ei bine, am fost Batman. Am fost singurul Batman cu sfârcuri…. Și asta este doar începutul. De asemenea, am numărul de acasă al lui Brad Pitt.. pe care aș putea să ți-l dau”.

Urmărește clipul de mai jos și, de ce nu, încearcă-ți norocul. Noi deja ne-am înscris.

