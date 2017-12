Cum era Melania Trump la inceputul carierei

In cazul in care te intrebai de ce Melania Trump nu este la fel de activa si de ce nu tine discursuri la fel de impresionante precum Michelle Obama, fosta Prima Doamna a Statelor Unite, se pare ca exista o explicatie.

In cazul in care nu stiai, Melania Trump a fost model. Aceasta s-a nascut in Slovenia, insa desi locuieste in Statele Unite de peste 10 ani, accentul acesteia nu a disparut complet.

Motivul pentru care aceasta nu a reusit sa scape de accent este, potrivit fostei ei colege de camera, Victoria Silvstedt, lipsa socializarii.

Victoria Silvstedt a fost colega de camera a Melaniei Knauss in Paris, la inceputul carierei acesteia. Fostul model suedez a declarat ca Melaniei nu ii place niciodata sa fie in centrul atentiei si era mereu foarte tacuta. „Melania inca are accent pentru ca nu socializeaza suficient incat sa scape de el”, a declarat Victoria.

Aceasta a adaugat ca actuala Prima Doamna nu mergea foarte des la petreceri, iar atunci cand mergeau la cina si savurau diferite preparate speciale, alergau pe scarile din cladire pentru a se asigura ca isi pastreaza silueta.

Foto: Arhiva Revistei ELLE