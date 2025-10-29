Cum arată viața Ancăi Dumitra și a soțului ei, Manfred Spendier, după venirea pe lume a fiului lor, Levi: „O răbdare incredibilă”

Venirea pe lume a fiului lor, Levi, a adus o nouă lumină în viața Ancăi Dumitra și a soțului ei, Manfred Spendier. Cei doi trăiesc acum una dintre cele mai intense etape, plină de emoții, provocări și descoperiri. Actrița, cunoscută pentru naturalețea și energia sa, recunoaște că perioada de început a fost una cu multe temeri, dar și cu o bucurie uriașă. Sprijinul soțului și al familiei a făcut tranziția mai ușoară, iar fiecare moment petrecut alături de cel mic a devenit o lecție despre răbdare, iubire și echilibru.

Anca Dumitra, detalii despre viața de familie

Anca Dumitra mărturisește că partenerul ei de viață s-a adaptat foarte repede rolului de tată și că a fost cel care a preluat inițiativa în multe momente importante:

„Cum vă povesteam un pic mai devreme, el a fost cel mai curajos, cel care i-a făcut prima băiță copilului, eu eram mai temătoare, când îl vedeam atât de micuț. Manfred este extraordinar. A fost primul care i-a făcut băiță, fără teamă. Are o răbdare incredibilă și multă dorință de a-i arăta lucruri noi. Dacă eu sunt panicată, el reușește să fie relaxat. Suntem o echipă bună, și asta contează enorm.”, a spus ea pentru VIVA!

Cuplul reușește să îmbine viața de familie cu cea profesională, deși amândoi au cariere solicitante. Actrița recunoaște că sprijinul mamei sale este esențial, mai ales de când a revenit pe platourile de filmare:

„O avem pe buni, slavă Domnului! Însă, fără ea, nu am fi povestit acum, clar. Așa că îi mulțumesc din tot sufletul! Mama e cea mai tare.”

Pe 14 decembrie, Anca Dumitra și Manfred Spendier vor aniversa trei ani de căsnicie, un moment care îi face să privească cu recunoștință drumul parcurs împreună. Actrița spune că relația lor s-a transformat odată cu venirea copilului, dar consideră că secretul unei căsnicii armonioase stă în răbdare și în capacitatea de a se adapta schimbărilor:

„Așa este. Împlinim trei ani de căsnicie. În 2022 ne-am căsătorit civil, iar în 2023, religios. Nu știu care este secretul sau dacă există unul anume, sunt momente în care îți trebuie răbdare multă. Dar, într-adevăr, dinamica unui cuplu se schimbă foarte mult, radical, mai ales odată cu venirea unui copil. Și, în continuare, susțin că trebuie răbdare de ambele părți, că sunt contexte noi, și atunci răbdarea este cheia.”

Anca Dumitra, despre numele fiului ei

În luna septembrie a anului 2024, Anca Dumitra, cunoscută pentru rolul său „Gianina” din serialul Las Fierbinți de la PRO TV, a devenit mamă pentru prima dată. Actrița și soțul ei, Manfred Spendier, au ales pentru fiul lor un nume special, Levi Nicholas.

Anca Dumitra a ales să îi protejeze intimitatea fiului ei, Levi Nicholas, motiv pentru care arată rar imagini cu el pe rețelele de socializare. Actrița a povestit ales cum a ales numele pentru băiețelul ei și ce semnificație are, de fapt.

„Ne doream un nume simplu, ușor de pronunțat în orice limbă, pentru că familia noastră se mișcă între România, Austria și alte locuri. Levi mi-a venit firesc în minte, mi s-a părut sonor, simplu și drăguț. Abia mai târziu, prietenii noștri ne-au reamintit că prima vacanță împreună a fost în Laponia, chiar lângă o stațiune care se numește Levi. Atunci am simțit că există o legătură frumoasă, ca un semn. Nicholas l-am ales pentru că e un nume cu mare încărcătură pentru mine – părintele Nicolae, un om foarte apropiat sufletului meu și al familiei noastre”, a declarat Anca Dumitra pentru VIVA!

