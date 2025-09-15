Anca Dumitra, declarații despre semnificația numelui ales pentru fiul ei: „Am simțit că există o legătură”

În luna septembrie a anului 2024, Anca Dumitra, cunoscută pentru rolul său „Gianina” din serialul Las Fierbinți de la PRO TV, a devenit mamă pentru prima dată. Actrița și soțul ei, Manfred Spendier, au ales pentru fiul lor un nume special, Levi Nicholas.

Anca Dumitra, despre numele fiului ei

Anca Dumitra a ales să îi protejeze intimitatea fiului ei, Levi Nicholas, motiv pentru care arată rar imagini cu el pe rețelele de socializare. Actrița a povestit ales cum a ales numele pentru băiețelul ei și ce semnificație are, de fapt.

„Ne doream un nume simplu, ușor de pronunțat în orice limbă, pentru că familia noastră se mișcă între România, Austria și alte locuri. Levi mi-a venit firesc în minte, mi s-a părut sonor, simplu și drăguț. Abia mai târziu, prietenii noștri ne-au reamintit că prima vacanță împreună a fost în Laponia, chiar lângă o stațiune care se numește Levi. Atunci am simțit că există o legătură frumoasă, ca un semn. Nicholas l-am ales pentru că e un nume cu mare încărcătură pentru mine – părintele Nicolae, un om foarte apropiat sufletului meu și al familiei noastre”, a declarat Anca Dumitra pentru VIVA!

Anca Dumitra, declarații despre rolul de mamă

Anca Dumitra a recunoscut că a trecut prin momente în care s-a simțit copleșită de când a venit pe lume fiul ei.

„Da, am avut senzația că sunt copleșită. Mama mea este ajutorul și baza mea de nădejde, suntem trei în ecuația asta – mama, tata și bunica. Prima băiță i-a făcut-o soțul meu, eu eram prea temătoare. Îmi era teamă să nu-l rănesc, era atât de mic… Mama mea ne-a fost sprijin de neprețuit, fără ea ar fi fost mult mai greu. Primele săptămâni au fost complicate, mai ales perioada colicilor. Simțeam că nu fac față uneori, mai ales când nu reușeam să-l liniștesc. Dar, cu timpul, toate s-au așezat și am prins mai multă încredere. E atât de frumos când privești în urmă și revezi absolut toate momentele care la acea clipă îți păreau absolut înfricoșătoare, însă cu adevărat prima luna, cea de acomodare, a fost mai interesantă!”, a adăugat Anca Dumitra pentru sursa citată anterior.

Anca Dumitra, mărturisiri despre viața de familie

Recent, în cadrul unui interviu, Anca Dumitra a făcut mărturisiri despre cum arată viața ei de când a venit pe lume fiul ei, Levi Nicholas.

„Ți se schimbă viața cu totul. Nu știi la ce să te aștepți, nu primesți instrucțiuni, încerci din mers să înveți lucruri. Este cea mai mare binecuvântare și nu îți dorești decât să functionezi optim ca să știi ce să atribui micuțului tău. Încerc, pe cât posibil, să învăț de la el, să învăț cu el. Mi-am dat seama zilele trecute că, de fapt, ar vrea să știe că e o bucurie, fiecare moment poate să devină o bucurie și să știe să fructifice treaba asta. Pe cât pot, o să îmi amintesc treaba asta, cât mai des”, a spus Anca Dumitra pentru cancan.ro.

Anca Dumitra a reușit să își organizeze într-un mod eficient programul pe care îl are la filmări, astfel încât să petreacă mult timp și cu fiul ei. Actrița are parte și de ajutorul mamei ei și este recunoscătoare pentru asta.

„Filmările nu sunt zilnice, nu sunt lunare. Am avut șansa și posibilitatea să mă organizez. O am și pe mama lângă mine, cine altcineva decât mama care poate să înțeleagă, să te ajute și să te iubeasca necondiționat. Spectacolele de teatru, cel mai probabil curând și acestea. Încet, încet intrăm în pâine. În perioada asta bunicii sunt de bază.”

