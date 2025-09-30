Cum arată fiul lui Joseph, soțul Andei Adam. Adolescentul va împlini în curând 18 ani

Anda Adam și Joseph sunt unul dintre cuplurile care fac senzație în emisiunea Asia Express, iar chimia dintre ei se vede cu ochiul liber. Povestea lor de dragoste este cunoscută publicului, dar puțini știu că Joseph a fost căsătorit înainte și are doi copii, dintre care fiul său seamănă izbitor cu el.

Cum arată fiul lui Joseph Adam

Relația lor a ajuns la următorul nivel în vara anului 2024, când cei doi și-au unit destinele în fața Lui Dumnezeu. Amândoi vin cu bagaje emoționale din trecut: Anda are o fiică dintr-o fostă căsnicie, iar Joseph doi copii cu fosta sa soție, Ioana.

Joseph a împărtășit mai multe fotografii cu copiii săi, iar fiul adolescent de 17 ani a atras atenția prin asemănarea izbitoare cu tatăl său. În imaginile din vacanțe, alături de ei se află și fiica Andei Adam, dar și artista, dovadă că între toți membrii familiei există armonie și apropiere.

Născut la Paris, Joseph a locuit atât în Franța, cât și în Elveția, înainte să se stabilească în România. După căsătoria cu Anda, a decis să-i preia numele, devenind Joseph Adam.

Povestea lor a început într-un mod neașteptat la un hotel de la munte. Anda era acolo cu fiica sa, iar Joseph cu fiica lui și alte două domnișoare. A fost el cel care a făcut primul pas și a abordat-o pe cântăreață, iar conexiunea a fost instantanee. Relația lor a evoluat rapid, fiind presărată cu gesturi romantice și atenție constantă din partea lui Joseph, care a reușit să o cucerească pe Anda complet.

Anda Adam și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune

Anda Adam și soțul său, Joseph Adam, se numără printre cuplurile curajoase care au acceptat provocarea celui de-al optulea sezon Asia Express. Noua ediție a competiției difuzate de Antena 1 îi va purta pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, oferindu-le trasee spectaculoase, dar și probe extrem de dificile.

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, și-au arătat nemulțumirea față de cum decurg filmările la show-ul Asia Express, dar și cu privire la comportamentul altor echipe concurente.

Joseph și Anda Adam nu au înțeles pe deplin regulile unei misiuni, așa cum le explicase Irina Fodor, lucru care a dus la un moment tensionat între ei și echipa formată din Emil Rengle și Alejandro. Soții Adam și-au lăsat ghiozdanele la una dintre stațiile unde se desfășura proba, crezând că în acest fel au rezervat stația. Însă, au avut surpriza să realizeze că Emil și Alejandro ocupaseră acea stație și începuseră proba.

„Eram disperați. Încercam să tragem tare (…) Mi se făcuse și milă de ea (n.r. – de Patrisia), dar mai milă ne era de noi.”, a spus Anda Adam.

Cântăreața a explicat că nu dorește ca imaginea ei să fie afectată de participarea la această emisiune.

„Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și ca like-uri și ca vizualizări. Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită.”, a spus Anda Adam.

Soțul artistei s-a arătat și el revoltat de modul în care se desfășoară probele și a vorbit despre dorința de a abandona emisiunea.

„Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie chiar stop joc. Am vrut să abandonăm. Am luat-o la pas și nu am mai căutat o cazare cum era jocul, efectiv am căutat o scăpare, un hotel unde să ne cazăm și să ne vedem și noi de treaba noastră.”, a spus Joseph.

Citește și:

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro