Cum a surprins-o Edward Sanda pe Cleopatra Stratan de ziua ei de naștere. Artista a împlinit 24 de ani

Cleopatra Stratan a împlinit 24 de ani, iar soțul ei, Edward Sanda, nu a lăsat ca acest moment să treacă neobservat și i-a transmis un mesaj emoționant.

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  de  ELLE.ro
Cleopatra Stratan și Edward Sanda
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Pe 6 octombrie, Cleopatra Stratan a împlinit 24 de ani. Artista a fost luată prin surprindere de ziua ei de naștere de către soțul ei, Edward Sanda, cu un mesaj superb transmis pe rețelele de socializare.

Cleopatra Stratan a sărbătorit cei 24 de ani împliniți

Cu ocazia aniversării soției sale, Cleopatra Stratan, Edward Sanda i-a făcut o declarație de dragoste înduioșătoare.

„La mulți aaani, iubirea mea frumoasă!
Îți doresc tot ce e mai frumos în lume… deși partea mea preferată din lume e deja lângă mine.”

De asemenea, Cleopatra Stratan a făcut și ea câteva mărturisiri în ziua aniversării ei și a ținut să mulțumească tuturor celor care și-au făcut timp să îi transmită gânduri bune. 

„Sclipicioasă și recunoscătoare pentru tot – așa mă simt la 24 de ani!
Mulțumesc tuturor oamenilor care îmi fac viața minunată în fiecare zi și pentru toate urările frumoase! Vă iubesc!”

Cum depășesc Cleopatra Stratan și Edward Sanda greutățile din relație

Cleopatra Stratan și partenerul ei, Edward Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a adus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă, la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical.

Invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo:, Cleopatra Stratan a rememorat perioada complicată de la începutul relației lor, atunci când pandemia i-a obligat să stea separați luni întregi. Artista a mărturisit că, deși distanța a fost dificilă, acea perioadă i-a ajutat enorm să se cunoască în profunzime.

Relația lor abia începuse în momentul în care au fost instaurate măsurile de izolare. Cleopatra Stratan se afla la Chișinău, iar Edward Sanda era în București, astfel că singura lor variantă de comunicare a rămas telefonul și apelurile video.

„Am avut o perioadă de relație la distanță în pandemie. Ne-a prins foarte bine, pentru că eram la începutul relației și, la început, ai tendința să sari peste niște etape. Pandemia a venit fix când trebuia, pentru că nici noi măcar nu aveam o lună împreună când s-a instaurat lockdown-ul. Pe mine m-a prins la Chișinău, pe el la București. Și ce puteam să facem toată ziua decât să stăm pe FaceTime și să vorbim într-una”, a povestit Cleopatra Stratan.

Artista a spus că acele luni petrecute la distanță au fost esențiale pentru consolidarea relației lor. Fără întâlniri și fără rutina unei relații obișnuite, cei doi au ajuns să vorbească despre absolut orice, de la copilărie și familie până la cele mai intime temeri și experiențe personale.

„Până ne-am revăzut fizic, noi știam totul unul despre celălalt. Ne-am povestit viețile, experiențele, cum a fost la școală, cum a fost acolo, ce ni s-a întâmplat în diferite perioade ale vieții, absolut tot. Secrete, lucruri pe care nu le-am mai spus nimănui.”

Cleopatra Stratan a explicat că acea perioadă le-a oferit timpul necesar pentru a construi o conexiune autentică și matură, înainte ca relația să avanseze.

„Ne-am dat timp să vorbim, să discutăm, să ne spunem tot ce avem pe suflet, ce ne place și ce nu ne place, astfel încât atunci când urma să ne vedem fizic, să fim ok. Oricum aveam nevoie să continuăm să ne cunoaștem și pe parcurs. Și am zis, dacă nici acesta nu e cel mai bun moment, atunci când?', a povestit artista.

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Foto: Instagram

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