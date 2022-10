Cum a fost surprins Vladimir Drăghia alături de cele două fetițe ale sale

Vladimir Drăghia a devenit anul acesta tată pentru a doua oară. Soția lui, Alice Cavaleru, a născut o fetiță pe 6 septembrie 2022. Cei doi au ales pentru fiica lor un nume special, și anume Alegra Nova.

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru trăiesc unele dintre cele mai emoționante și frumoase clipe de când au devenit din nou părinți. Actorul are o relație apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și împărtășește cu aceștia imagini cu diverse momente din viața lor. Recent, el a publicat pe Instagram două imagini adorabile cu fetițele lui, Zora și Alegra Nova. Alături de aceste fotografii, Vladimir Drăghia a scris și un mesaj prin care oferă câteva detalii despre sentimentele pe care le are acum, de când are doi copii.

„Acum cinci ani învățam poziția „tigru în copac”. Pentru cine nu știe, poziția asta e printre cele mai eficiente pentru combaterea durerii cauzate de colici. Acum, cinci ani mai târziu, practic poziția tigri în copac. 🙂

Totul este × doi. Doar dragostea este la pătrat”, a fost mesajul transmis de Vladimir Drăghia pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Vladimir Drăghia (@vladimir.draghia)

De asemenea, Vladimir Drăghia a publicat, în urmă cu aproximativ o lună, un video emoționant cu momentul în care Zora, fiica lui cea mare, și-a întâlnit pentru prima dată sora mai mică.

„Printre lacrimile mamei lor, vă prezint prima întâlnire dintre Zora și Nova.

Recunosc, abia m-am abținut de la un plâns sănătos.”

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste, iar în iulie 2018 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc pe o plajă privată din Mamaia. Luna de miere au petrecut-o în Maroc.

Foto: Instagram

