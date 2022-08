Vladimir Drăghia, dezvăluiri inedite despre rolul său din serialul „Clanul”: „Îmi era frică”

Vladimir Drăghia revine pe micile ecrane în cel mai nou serial, „Clanul”, care va fi difuzat la Pro TV. Fanii au fost încântați să afle că din distribuție face parte si actorul , în vârstă de 36 de ani, care a oferit mai multe detalii despre noul său rol.

Într-un interviu oferit pentru Pro TV Plus, Vladimir Drăghia a recunoscut că personajul său din serial îi seamănă foarte mult. Deși a avut emoții la începutul serialului, actorul a povestit că s-a adaptat repede și a vorbit despre atmosfera de la filmări. Fiind pasionat de actorie de foarte mult timp, Vladimir a acceptat bucuros să facă parte din distribuția serialului „ Clanul „.

„Îmi place echipa, îmi place că am un rol care este destul de apropiat de mine și părerea mea este că îi fac față, fiindcă după atât timp îmi era frică să nu cumva să nu-i fac față rolului și programului de filmare. Abia aștept să văd ce urmează… Nici noi nu știm tot scenariul, citim pe măsură ce filmăm”, a declarat Drăghia, care îl va interpreta pe Mișu în acest serial.

Cu toate că inițial și-a făcut griji că nu va face față personajului său, odată cu începerea filmărilor, Vladimir s-a adaptat imediat și a găsit chiar elemente comune cu acesta. De asemenea, actorul se înțelege foarte bine cu echipa, iar fiecare episod reprezintă o surpriză de fiecare dată.

În ceea ce privește cariera sa de actor, acesta a precizat că și-a descoperit pasiunea în urmă cu 15 ani, când filma primele sale reclame. Ulterior, Vladimir a primit și câteva roluri mai mici în seriale, moment când a realizat că acesta este drumul pe care vrea să îl urmeze.

„A început să-mi placă actoria imediat ce am început să o practic, acum vreo 15 ani, cu primele roluri în reclame. Apoi am avut niște roluri mici în seriale și pe măsură ce am început să cunosc din ce în ce mai bine meseria asta a început să-mi placă din ce în ce mai mult”, a declarat actorul pentru sursa citată.