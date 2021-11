Cu ce se ocupă Diana Dumitrescu de când a început pandemia: „Timpul meu este împărțit foarte bine”

Diana Dumitrescu a jucat în unele dintre cele mai cunoscute seriale românești cum ar fi „Păcatele Evei”, „Iubire ca în filme”, „Războiul sexelor”, „Aniela”, „Iubire și onoare”, dar și în filme, printre care „Minte-mă frumos”, „Ghinionistul” și „Faci sau taci.” De asemenea, a lucrat și în televiziune, prezentând timp de un sezon emisiunea „Mireasa” de la Antena 1. Însă cu ce se ocupă acum vedeta?

Ei bine, Diana Dumitrescu a decis să deschidă o afacere, iar în prezent se ocupă de aranjamentul meselor și decorațiunilor de la diferite evenimente. Vedeta a făcut și un curs de florist și astfel a descoperit că această activitate o relaxează destul de mult. „Eu tot timpul am avut o pasiune pentru lucrul cu lemnul și mi-am dezvoltat-o în 2013, când am început să fac niște cutii, pornisem o afacere. Nu m-am mai ocupat, pentru că nu am mai avut timp, s-a ocupat sora mea și după l-am lăsat așa. Între timp, am pornit să fac un curs de flori, de la ideea aranjamentelor de masă, pentru că mie îmi place să aranjez mese. La un moment dat, un prieten m-a rugat să îi rearanjez restaurantul, de acolo am făcut un curs de florist și practic am pus bazele acestei mici afaceri. Era o idee d-ale mele de foarte mult timp, dar nu i-am dat drumul”, a povestit Diana Dumitrescu pentru fanatik.ro.

„Mă ocup de aranjamentul meselor, decorațiuni pentru petreceri, dar la o scară mai mică. Faptul că lucrez cu florile, mă relaxează foarte tare și asta am descoperit în momentul în care am făcut cursul de florist”, a adăugat vedeta.

Pe lângă viața profesională, Diana Dumitrescu nu își neglijează familia. Ea a adăugat că a reușit să se împartă între familie și carieră pentru că are parte de ajutor în creșterea fiului ei, Carol. „Timpul meu este împărțit foarte bine și nu este atât de greu pe cât pare. Cred că este mai greu pentru o mamă care stă acasă și are grijă de copil 24/24 de ore, pentru că nu are timp de respiro, ori eu, având și un ajutor și muncind și ocupându-mă de această pasiune, sunt mai relaxată”, a spus Diana Dumitrescu pentru aceeași sursă.

Foto: Arhiva ELLE

