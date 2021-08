Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, în ultima lună de sarcină

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a fost foarte activă pe rețelele de socializare pe toată durata sarcinii și a vorbit în repetate rânduri despre problemele cu care s-a confruntat și evenimentele mai puțin plăcute prin care a trecut.

„Singurul lucru care mă deranjează deocamdată este faptul că mi s-au umflat picioarele, mâinile, mă dor, dar cred că este ceva normal și am multe kilograme în plus. La ultima cântărire aveam plus 17 kilograme”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram. De altfel, ea le-a arătat celor care o urmăresc pe Instagram și faptul că a fost nevoită să își taie un inel din cauza faptului că i s-au umflat degetele de la mână, sfătuind toate viitoarele mămici să își scoată bijuteriile înainte de a fi nevoite să procedeze precum ea.

Recent, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au dorit să petreacă câteva zile departe de stres și agitație, însă lucrurile nu au ieșit după cum au plănuit. „A fost pentru prima și ultima dată când am vrut să ne scurtăm vacanța. L-am bătut pe Dani la cap că eu vreau să plecăm câteva zile din București, să mai schimb locul, de preferat la munte pentru că este mai răcoare. M-a întrebat dacă sunt sigură, că este drumul lung, bebelușului nu-i place această poziție, el preferă doar pe canapea întins. Am avut noroc să găsim la Rășnov o cameră liberă. Am ajuns acolo, locul absolut superb. Prima noapte, copilul superagitat, mă-sa și mai agitată. Sunt între munți, dacă se întâmplă ceva. M-am trezit la ora 4 dimineață, dar am zis că trece. A doua seară la fel, copilul și mai agitat. Iar cu trezit la ora patru, dureri, copilul se mișca, de obicei doarme. Așa că ne-am făcut bagajele și am zis să plecăm”, a povestit Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil și soția lui, Gabriela, vor deveni în curând părinți pentru prima dată, iar în așteptarea momentului în care își vor ține în brațe băiețelul, cei doi au fost protagoniștii unei ședințe foto inedite.

Atât Dani, cât și Gabriela au postat pe conturile lor de socializare o imagine sexy și romantică în același timp, fotografie realizată în timpul ședinței foto.

„S-a făcut shooting. Am venit să aduc mâncarea. Am fost dezbrăcat si pus la poză. Am rezistat cât o flotare”, a scris Dani Oțil în descrierea fotografiei în care apare alături de soția lui.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu vor deveni în curând părinți. Partenera prezentatorul TV este însărcinată în luna a opta, iar cei doi vor avea un băiețel.

Gabriela Prisăcariu, fosta câștigătoare a show-ului Supermodels by Cătălin Botezatu, formează cu Dani Oțil unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Cei doi au preferat inițial să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, însă ulterior au început să se afișeze împreună.

