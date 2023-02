Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Elena Gheorghe: „Căutam să găsesc un diagnostic”

Elena Gheorghe este printre cele mai cunoscute artiste din România, care de-a lungul anilor s-a remarcat prin spectacolele de senzație și vocea inconfundabilă. Vedeta se bucură de un succes răsunător, iar evenimentele sde țin lanț. Cu toate acestea, oboseala și-a spus cuvântul în cazul său, iar cântăreața s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima perioadă, după săptămâni dificile.

Anul trecut a fost unul foarte ocupat pentru Elene Gheorghe. Odată cu încetarea pandemiei și reluarea evenimentelor, artista a avut multe spectacole în program. Și-a dedicat mai mult timp vieții profesionale și a pus restul lucrurilor pe plan secund. Desi munca este tot timpul una foarte plăcută și se bucura de faptul că și-a reluat activitatea, volumul mare a început să-și spună cuvântul.

Elene Gheorghe s-a epuizat din cauza muncii excesive și și-a neglijat sănătatea. Din cauza presiunii și efortului, artista a suferit probleme de sănătate grave, cum ar fi dureri de cap, mâini și spate, care au împiedicat-o să se ridice din pat timp de două săptămâni. Acum, artista se simte mai bine și începe să se recupereze.

„2022 a fost cel mai aglomerat an din punct de vedere profesional și asta pentru că majoritatea evenimentelor din ultimii 2 ani au fost reprogramate. Am bătut România în lung și-n lat și am cântat peste tot, aproape în fiecare seara și am vrut să îi fericim pe toți cei care și au anulat de atâtea ori evenimentele. Ne-am simțit minunat, am făcut ceea ce ne place cel mai mult, și au fost multe momente în care am uitat de noi, de oboseală, de acasă și de sănătate! Iar apoi a venit nota de plata, m-am resimțit, am avut dureri mari de cap, de spate, de mâini și nu știam care e cauza. A fost o perioadă grea în care căutăm să găsesc un diagnostic dar și o cale rapidă de vindecare. După două săptămâni de stat la pat am aflat că se poate și fără operație, dar cu multă rigoare și am început recuperare, în fiecare zi 4-5 ore fizioterapie și kinetoterapie”', a declarat Elena Gheorghe, potrivit viva.ro.