Elena Gheorghe se confruntă cu probleme de sănătate: „Nu sunt în cea mai bună formă a mea”

Elena Gheorghe traversează o perioadă grea. Artista are probleme de sănătate și le-a povestit urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare ce anume a pățit.

Într-o serie de Instastories, Elena Gheorghe le-a mărturisit fanilor ei faptul că se confruntă cu probleme de sănătate. Cântăreața a dezvăluit că ultima perioadă, în care a avut programul încărcat, și-a spus cuvântul, iar acum are nevoie de odihnă. Artista a precizat că nu se simte în cea mai bună formă a ei și că se recuperează acasă.

„Nu sunt în cea mai bună formă a mea, dar supraviețuiesc și asta contează cel mai mult. Mă resimt după toate săptămânile astea în care am avut foarte foarte multă treabă. Mă recuperez la domiciliu și mâine începem din nou treaba. Așa că, astăzi este încă o zi de odihnă binemeritată, fără să-mi fac reproșuri că stau degeaba” , a spus Elena Gheorghe pe contul personal de Instagram.

Elena Gheorghe a povestit cu mai multe ocazii care au fost momentele dificile prin care a trecut. Recent, cântăreața a dezvăluit pentru impact.ro că a avut probleme de sănătate în timpul pandemiei, fapt pentru care a decis să facă o serie de schimbări în viața ei pe plan emoțional. Artista a mărturisit că în anul 2019 s-a confruntat cu o afecțiune în urma căreia a urmat un tratament medicamentos. Făcând referire la experiența personală prin care a trecut, Elena Gheorghe a adăugat că a practicat în acea vreme și un program de recunoștință de 28 de zile.

„Perioada pandemiei care a fost foarte grea din punct de vedere psihic, dar și anumite probleme de sănătate m-au determinat să fac niște schimbări în viața mea, pe plan emoțional. Știam de la prietena mea bună despre acest Joc Magic, un fel de program de recunoștință de 28 de zile. Am început să-l fac în 2019, într-o perioadă când am avut reflux gastric, o afecțiune serioasă a stomacului, și nu mă mai vindecam. Am urmat un tratament medicamentos, dar nu îmi reveneam.”