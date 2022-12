Cristina Cioran, detalii despre împăcarea cu tatăl fetiței ei, Alex Dobrescu: „S-a pierdut foarte mult”

Cristina Cioran și tatăl fetiței sale, Alex Dobrescu, au anunțat în urmă cu câteva săptămâni că nu mai formează un cuplu. Ulterior, acesta s-a afișat în compania unei alte femei, în timp ce vedeta a declarat că se concentrează în următoarea perioadă strict pe creșterea fetiței sale. Actrița a vorbit deschis despre motivul despărțirii lor, dar și despre posibilitatea unei împăcări.

După ce a trecut o perioadă de când cei doi s-au separat subit, Cristina Cioran a oferit mai multe detalii despre finalul relației și ce s-a întâmplat între ei, la scurt timp după ce acceptase cererea în căsătorie. În cadrul emisiunii lui Cristi Brancu, vedeta a spus că nici ea nu se aștepta la ce a urmat după ce au decis să ia o pauză de la relație.

„Nu mi-aș fi imaginat, într-adevăr, în septembrie sau în octombrie la început, că o să fim aici. Ceva s-a întâmplat în relația noastră. Deodată a fost de nerecunoscut. Am încercat, nu-mi reproșez nimic. Am încercat tot ce era de încercat, până când mi-am făcut băgăjelul și am plecat. La mine a fost un șoc, pentru că nu îmi venea să cred. Noi ne cunoșteam într-un fel, eram într-un fel și, dintr-odată nu am mai fost. Cred că de la un moment dat încolo ne-am dorit lucruri diferite, asta cred cu adevărat.”