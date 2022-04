CRBL, primele declarații după ce a fost eliminat de la Survivor din motive medicale

Vulturii au început săptămâna cu o primă victorie importantă la Jocul de Recompensă. Aseară, pe un traseu extrem de dificil, cu o căldură tot mai aprigă, Vulturii și Tigrii au dat totul pentru a câștiga Imunitatea.

Jocul a început perfect pentru Vulturi, după ce aceștia l-au revăzut pe CRBL, care părea pregătit să reintre în competiție. În ciuda slăbiciunii resimțite, acesta nu a cedat și a luptat pentru fiecare punct. Pentru a doua seară la rând, echipele au ajuns la ștafetă, iar rezultatul a fost același: Vulturii au învins cu 8 la 7. Dezamăgiți, Tigrii s-au văzut nevoiți să se remonteze rapid la lupta pentru Imunitatea Individuală, unde câștig de cauză au avut Oana Ciocan și Alex Nedelcu.

Consiliul a început cu o veste incredibilă: CRBL a fost nevoit să părăsească competiția, din cauza problemelor de sănătate.

CRBL a fost vizibil emoționat și întristat la auzul veștii, recunoscând că nu se aștepta la un asemenea deznodământ al participării sale la Survivor România.

„Am început lupta acum mult timp alături de Faimoși și am crezut că astăzi vin să duc lupta Vulturilor alături de ei și că urmează să îmi revin. Într-adevăr, corpul meu nu a fost astăzi pe traseu, nu știu ce se întâmplă efectiv, degeaba i-am dat comenzi, nu am fost ascultat. Nu mă simt cel mai bine din lume, dar nici nu sunt pregătit să plec acasă pentru că am stat mult, am tras mult și am dorit mult să mă joc”, a declarat CRBL la auzul veștii.