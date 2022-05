Covorul roșu la Met Gala 2022: cele mai spectaculoase ținute

Covorul roșu la Met Gala 2022 a fost, cu siguranță, locul unde trebuia să fie orice persoană cu pretenții de celebritate și stil, așa că era de așteptat să avem de comentat câteva ținute de-a dreptul spectaculoase.

După doi ani în care gala a fost amânată, împărțită și iar amânată, iată că celebritățile au descins iar în New York gata să își arate rochiile, iar de data aceasta tema pentru covorul roșu la Met Gala 2022 a fost Gilded Glamour, o referință la vestimentația claselor înalte la sfârșit de secol XIX, în directă legătură cu tema expoziției găzduite de The Costume Institute de la The Metropolitan Museum of Art, In America: An Anthology of Fashion. Care, după cum îi spune și numele, este o explorare a modei americane de-a lungul ultimelor două secole.

Așadar, covorul roșu la Met Gala 2022 era de așteptat să fie plin de ținute care mai de care mai strălucitoare, ceea ce s-a și întâmplat. Gazdele evenimentului au fost anul acesta Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King și Lin-Manuel Miranda.

Iar printre cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu la Met Gala 2022, îți spunem la cald care au fost preferatele noastre, care au respectat și nu prea tema expoziției și, implicit, a uriașului eveniment – le vezi în galeria alăturată. Ne-au plăcut în mod deosebit Kaia Gerber în Alexander McQueen, Amber Valletta în Azzaro, iar Cynthia Erivo în Louis Vuitton ne-a dat senzația că suntem, într-adevăr, în perioada la care se referă tema, dar cu un twist modern și cumva ironic față de statutul persoanelor de culoare în acele vremuri. Și Gemma Chan a purtat Louis Vuitton, o construcție care amintește de crinolinele timpurilor, iar tânăra creatoare de conținut Emma Chamberlain, tot în Louis Vuitton, a părut să fie inspirată în alegerea ei. Fără neapărată legătură cu tema, Emma Stone a părut delicată și elegantă în ținuta ei simplă Vuitton, în vreme ce Glenn Close a dominat, așa cum se cuvine, covorul roșu la Met Gala 2022 cu o spectaculoasă ținută roz strident semnată Valentino.

Câteva celebrități au ales rochii simple și albe și nu au greșit deloc, deși nu s-au încadrat în temă: printre ele, Julianne Moore, mereu impecabilă, Alexa Chung, sau Hailey Bieber, într-o rochie Saint Laurent inspirată de o ținută a lui Jerry Hall. O ținută albă Givenchy a purtat și Rosalia, iar Billie Eilish, cu o rochie Gucci inspirată de o pictură de John Singer Sargent, a reflectat perfect tema, iar postura în care apare în multe imagini, ușor sufocată și parcă în căutarea sărurilor care să o împiedice să leșine, a fost în mod nostim în ton cu ceea ce ne imaginăm azi drept Gilded Glamour.

Printre ținutele notabile pe covorul roșu la Met Gala 2022 ți le mai amintim și pe Maude Apatow într-o rochie Miu Miu simplă, neagră, cu franjuri, Shalom Harlow în Ralph Laurent, Anitta, în Moschino, Jessica Chastain în Gucci (deși ceva pare să fie în neregulă cu turbanul ei), Carey Mulligan în Schiaparelli Haute Couture, Lily Allen în Chanel sau Adwoa Aboah în Tory Burch.

Am avut îndoieli cu privire la două ținute pe care le-am inclus, totuși, în topul nostru: Emily Ratajkowski într-o ținută Atelier Versace din 1992 a arătat spectaculos, dar nu neapărat în cel mai bun sens, dar am apreciat faptul că a scos din arhivele casei o ținută de acest fel. Asta în vreme ce Kendall Jenner, în Prada, a amintit de o rochie Dior purtată de Penelope Cruz cu ani în urmă.

