Cosmin Natanticu, primele declarații după ce l-a înlocuit pe Nelu Cortea la masa juriului iUmor: „Cu majoritatea de acolo sunt prieten”

Cosmin Natanticu s-a alăturăat juriului iUmor, în cel de-al XV-lea sezon al show-ului de comedie de la Antena 1. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, acesta va porni în căutarea celui mai amuzant concurent, într-un sezon care se anunţă a fi unul cu totul neaşteptat.

Cel de-al 15-lea sezon iUmor, care va începe în curând la Antena 1, se anunță inedit. De la noile gazde, la concurenți, invitați și momente speciale show-ul va reveni cu o formulă spectaculoasă, plină de surprize.

„Am primit cu mare bucurie propunerea de a face parte din juriul emisiunii iUmor, în sezonul cu numărul 15, şi aş putea spune că e un vis împlinit. Trebuie să recunosc că sunt foarte emoţionat, deşi ştiu că mă voi integra destul de uşor. Am o relaţie foarte bună cu toţi juraţii şi cu toată echipa de la iUmor, având în vedere faptul că am fost de foarte multe ori invitat special în cadrul emisiunii şi cu majoritatea de acolo sunt prieten. Nu vreau să îmi fac prea multe scenarii, vreau să iau totul pas cu pas şi să mă bucur de spectacolul de pe scenă şi nu numai! Ah, şi abia aştept să mănânc din mâncarea Deliei”, a dezvăluit Cosmin Natanticu pentru a1.ro .

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul filmărilor noului sezon, care aduce în rolurile de prezentatori un duo consacrat: Emi și Cuza vor fi alături de concurenți în culisele show-ului.

„Să faci parte din echipa iUmor , un show cu tradiție, este o bucurie pentru noi. Când am primit propunerea de a prezenta sezonul 15 iUmor nici eu, nici Emi nu am stat pe gânduri. Este o bucurie profesională sa primești votul de încredere din partea unei echipe care a reușit sa facă istorie cu acest format. Sperăm ca lucrurile sa decurgă asa cum ne dorim și telespectatorii să ne primească cu brațele deschise. Noi vom face tot posibilul să ne ridicăm la așteptările oamenilor care urmăresc si îndrăgesc acest show de ani buni și să reușim să ducem mai departe ceea ce au construit atât de bine Serban Copoț și Dan Badea”, a declarat Cuza pentru a1.ro .

„Totul a început cu un telefon! Așa încep și căsnicii, și nașteri, și invitații la nuntă, și livrări de colete prin curier și restructurări de post! A fost ceva normal! Când am fost întrebați dacă ne-ar surâde ideea cred că a fost unul dintre momentele în care ne-am înțeles fără să ne spunem nimic unul altuia, pentru că până la urmă va fi o experiență nouă pentru noi, mai ales că este o emisiune de comedie, cumva pe nișa noastră, a ceea ce am făcut în online, unde putem fi noi și unde ne putem simți confortabil! Într-adevăr, ne-am gândit și la rate, la investiții, la ce ne mai ajută banii și am zis că e OK să mergem. Pentru că eu m-am însurat, Cuza și-a luat mașină scumpă, să mai recuperăm și noi”, a povestit, cu umor, Emi pentru sursa citată.