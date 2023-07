Șerban Copoț, momente terifiante în tabăra de copii din cauza unei furtuni violente: „A fost cod roșu”

Șerban Copoț a trăit momente de groază în județul Harghita, în timp ce se afla în excursie cu copiii. Vremea a fost extrem de dificilă pentru prezentator și copiii aflați în tabără, care s-au speriat din cauza condițiilor extreme. O furtună puternică a provocat haos în zonă, lăsându-i fără apă și electricitate pentru câteva ore.

Cântărețul a trăit clipe de panică atunci când o furtună a lovit locul în care se afla, fiind pentru câteva zile în tabăra de copii. Vremea s-a schimbat brusc și a devenit extrem de dificilă, iar furtuna s-a întețit. Vântul puternic a smuls mai mulți copaci de la rădăcină, iar situația era extrem de periculoasă. Cu toate acestea, prin noroc sau precauție, toți cei din tabără au reușit să intre în cabană înainte ca dezastrul să se abată asupra lor. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit în urma acestui episod dificil.

De asemenea, artistul a făcut și o postare pe rețelele de socializare în care i-a ținut pe internauți la curent cu tot ce s-a întâmplat.

În ciuda faptului că furtuna a fost de scurtă durată, aceasta a provocat numeroase dezastre neașteptate. Copiii s-au speriat văzând ceea ce se întâmplă afară, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Organizatorii au intervenit rapid și i-au chemat pe micuți să se adăpostească în cabană, unde desfășurau activitățile. Astfel, toți copiii au fost în siguranță și au evitat pericolele provocate de furtuna puternică.

„A fost furtună, a venit din senin, a durat 10 minute. Acele 10 minute au fost foarte intense, bine că am fost toți la adăpost, copiii au fost în camere. Toată lumea a lucrat să repunem lucrurile pe un făgaș normal. Când a venit furtuna, noi eram afară cu copiii. Când am văzut la orizont că venea foarte puternic, cod atmosferic destul de gri și de supărat, am pus instructorii și toți să strige, să fluieri, am chemat pe toată lumea repede, ne-am pus la adăpost și imediat, atunci a început prăpădul. Dacă rămâneam afară, copiii ce să spună, unii dintre ei au fost speriați, dar s-au liniștit. Era pentru prima oară în viața lor când văd un astfel de fenomen”, a mai spus prezentatorul TV.