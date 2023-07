Cătălin Bordea, mărturisiri după ce a dezvăluit că divorțează. Ce decizie a luat: "Mi-am pierdut soția, dar..."

Acum câteva zile, Cătălin Bordea a confirmat că el și soția lui, Livia, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a făcut primele declarații pe marginea acestui subiect. Juratul emisiunii „iUmor” de la Antena 1 a cunoscut-o pe Livia în anul 2012. Cei doi s-au căsătorit civil în 2014, iar în 2019 a avut loc cununia religioasă.

Cătălin Bordea a anunțat despărțirea de soția lui, Livia. Joi, 13 iulie, câștigătorul show-ului America Express 2023 a dezvăluit faptul că au semnat actele de divorț. Comediantul nu a spus care este motivul pentru care au decis să pună punct relației lor.

Cătălin Bordea a făcut recent noi declarații după despărțirea de fosta lui soție, Livia, după ce au semnat actele de divorț. Acesta a precizat faptul că în prezent se concentrează pe viața lui profesională și că nu își face alte planuri personale. După ce termină filmările pentru show-ul „iUmor”, își propune să plece într-o escapadă.

Înainte ca juratul emisiunii „iUmor” de la Antena 1 să confirme despărțirea de soția lui, Livia, el a făcut o serie de declarații referitoare la problemele pe care le are în viața lui personală. La vremea respectivă, Cătălin Bordea nu a vorbit despre divorț, ci despre starea de sănătare a mamei sale și despre cum reușește să facă față momentelor grele cu care se confruntă.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și față de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a spus Cătălin Bordea pentru cancan.ro.