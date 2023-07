Alexia Eram, surprinsă de Mario Fresh după ce s-a întors de la America Express

Filmările pentru show-ul America Express – Drumul Soarelui s-au încheiat, iar concurenții au revenit în România. Alexia Eram și fratele ei, Aris, au fost așteptați la aeroport de către persoanele apropiate lor, iar Mario Fresh, iubitul creatoarei de conținut, nu a lipsit.

La aeroport, Alexia Eram a fost surprinsă de partenerul ei, Mario Fresh, care i-a cumpărat un buchet imens de trandafiri roz. Revederea a fost extrem de emoționantă, iar creatoarea de conținut s-a bucurat să se întâlnească din nou cu oamenii dragi.

Mario Fresh a participat și el în trecut la Asia Express și a făcut echipă împreună cu Alex Velea. Astfel, artistul i-a împărtășit iubitei sale experiența pe care a avut-o el în competiție.

„Îți dai seama că, trecând prin experiența asta, am încercat să ajut cât de mult pot. Am încercat să îi explic cât de mult pot cam care este situația acolo, cam ce o să o aștepte. Sper să se descurce. Îi țin pumnii. Pot spune că am fost unul dintre principalii oameni care am împins-o să facă treaba asta, pentru că este o experiență unică și de neuitat și am emoții mari pentru ea. Am emoții mari pentru ea, mai mari decât aș avea pentru mine. Probabil vor trece foarte repede pentru mine, pentru că deja am stabilite peste 45 de concerte doar pe trei luni de vară, deci acasă stau maximum două zile pe săptămână, când apuc și eu să fac curățenie, mai șterg și eu praful”, a spus Mario Fresh, la Antena Stars, potrivit Spynews.