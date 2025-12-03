Corina Dănilă, apariție rară alături de soțul ei, Dorin Enache. Cum au fost surprinși cei doi

Corina Dănilă a preferat să fie discretă când vine vorba de viața ei personală. Actrița a format un cuplu alături de Norris Măgeanu, de care s-a despărțit în 2009. Împreună cu acesta, are o fiică, pe nume Rianna. Recent, Corina Dănilă a dezvăluit că este căsătorită de mai mulți ani cu actorul Dorin Enache.

Corina Dănilă a dezvăluit că s-a căsătorit în secret

Prezentă în cadrul unei emisiuni, Corina Dănilă a luat prin surprindere pe toată lumea cu dezvăluirea că este căsătorită de cinci ani. Soțul actriței este actorul Dorin Enache, iar cei doi formează un cuplu de șapte ani.

„Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru – am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu. Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a declarat Corina Dănilă la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai' de la Kanal D.

Corina Dănilă, apariție rară alături de soțul ei

Acum câteva luni, Corina Dănilă și soțul ei, Dorin Enache, au fost prezenți la premiera filmului românesc „Țăndări.” Cei doi au fost surprinși împreună într-o imagine, fiind discreți cu aparițiile lor publice.

Foto: pagina de Facebook a filmului Țăndări

Primul soț al actriței Corina Dănilă a fost Valentin Moraru. În 1999, căsnicia lor s-a destrămat. După separarea lor, a fost într-o relație cu omul de afaceri Peter Imre. După, a format un cuplu alături de pilotul Norris Măgeanu. După despărțirea lor, actrița a fost rezervată cu viața ei amoroasă.

Corina Dănilă, declarații despre fiica ei, Rianna

Acum câțiva ani, Corina Dănilă a vorbit cu emoție despre relația cu fiica ei, Rianna.

„E un copil bun, din toate punctele de vedere! Are un suflet bun, este isteață, comunicativă și ne înțelegem foarte bine, suntem pe aceeași lungime de undă. Deocamdată! Să vedem cum va decurge perioada de adolescență. Eu o încurajez și o susțin necondiționat în tot ce-și dorește să facă. Și așa voi face și mai departe”, povestea Corina Dănilă în 2019 în cadrul unui interviu pentru Unica.

La rândul ei, Rianna a mărturisit că este extrem de apropiată față de mama ei. De asemenea, a mai spus și cum se raportează la celebritatea mamai sale.

„Mă bucur că o pot considera pe mama prietenă, pot vorbi cu ea despre orice, mă ascultă, mă sfătuiește și, în același timp, mă simt liberă. (…) Pentru mine, mama mea este doar mama, nu o persoană publică. Din clasa întâi am mers la o școală de stat și întotdeauna mama m-a tratat ca pe un copil obișnuit. E adevărat că a fost decizia mamei să nu mă expuna în mass-media, iar eu am fost total de acord. Sunt activă pe rețelele de socializare, dar am grijă la ce postez”, a spus Rianna pentru aceeași sursă.

Corina Dănilă este recunoscută de public pentru rolul din telenovela românească „Numai iubirea.” Ea a interpretat-o pe Ana Dogaru și a jucat alături de Adela Popescu, Alexandru Papadopol și Dan Bordeianu. Serialul a avut un succes fantastic, însă actrița a preferat să se concentreze pe proiectele din zona de teatru și televiziune.

Corina Dănilă și-a început cariera la TVR în 1994, fiind atunci prezentatoare de știri, iar 1996 a lucrat la PRO TV. Ulterior, din 2000, a fost prezentatoare la postul Acasă TV. Ea a mai prezentat și o emisiune la Euforia TV, „Femeia conduce.” În trecut, ea a fost una dintre gazdele emisiunii „Gala umorului” de la TVR 2, a moderat Jurnalul Cultural de la TVR Cultural, iar în prezent este gazda formatului „Scena deschisă – Actul zero” de la TVR Cultural, prin care oferă publicului detalii din culisele teatrului.

Foto: Arhiva ELLE

