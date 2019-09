Concert Celine Dion la București – toate detaliile

Concert Celine Dion la București! Celine Dion – una dintre cele mai recunoscute și respectate superstaruri din istoria muzicii pop – vine pentru prima dată în România, la București. Considerată una dintre vocile iconice ale muzicii pop, Celine Dion va concerta în București, miercuri, 29 iulie 2020. Concertul face parte din turneul „COURAGE WORLD TOUR”, care a debutat pe 18 septembrie în Quebec, Canada.

Turneul va fi unul internațional, pornind din America de Nord, ajungând până în Malta și Cipru, unde va avea spectacole în premieră, la fel ca și în România. Courage World Tour marchează de altfel și primul ei turneu în Statele Unite din ultimii 10 ani.

Celine Dion este unul dintre cei mai recunoscuți, respectați și de succes artiști din industria muzicală. A câștigat numeroase premii până la vârsta de 18 ani, a dominat clasamentele pop în 1990 și a vândut aproape 250 de milioane de albume în cei peste 35 de ani de carieră. Artista are în palmares două premii Oscar, 5 premii Grammy, plus un premiu Billboard, „Icon Award” acordat recent pentru întreaga carieră.

Turneul „COURAGE WORLD TOUR”, care promovează și primul album în limba engleză al artistei din ultimii 6 ani, va ajunge în aproape 100 de orașe din întreaga lume și include și un concert Celine Dion la București. La cererea fanilor, organizatorii au adăugat un al treilea spectacol în Brooklyn, NY, precum și în alte numeroase orașe de pe coasta de Vest a Americii, inclusiv San Diego, San Francisco și California. În Europa, Celine Dion va concerta în mai multe capitale europene, printre care Praga, Budapesta, Munchen, Paris, Berlin, Stockholm și Londra. Turneul este produs de Concerts West/AEG Presents, concertul din România fiind organizat de Emagic.

Celine Dion a lansat de curând, trei noi piese de pe următorul album, „​Courage”. „Imperfections”, „Lying Down” și „Courage” sunt melodii cu o nouă direcție creativă pentru artistă și vor putea fi ascultate live în timpul acestui mult așteptat concert Celine Dion la București. Fanii artistei o vor putea acompania și la hiturile care au făcut-o atât de cunoscută, „My heart will go on”, „A new day has come”, „Because you loved me”, „It’s all coming back to me” și multe altele. Premiera clipului „Imperfections” a avut loc pe 26 septembrie. Albumul Courage, un mix eclectic de balade melodice și piese ritmate, va fi disponibil de pe 15 noiembrie.

Detaliile cu privire la locația concertului de la BUCUREȘTI și despre bilete vor fi anunțate curând de către organizatori.

Concert Celine Dion la București – Precizare din partea organizatorilor:

„Suntem în discuții cu Primăria Capitalei pentru determinarea locației potrivite pentru acest eveniment de interes național, concertul unei artiste legendare care se află de câteva decenii în topul preferințelor muzicale ale românilor, dar care până acum ne-a ocolit țara. Celine Dion cântă în acest turneu într-unele dintre cele mai frumoase săli și stadioane din lume, întrucât conceptul spectacolului este unul „all-seated” și doar pe un stadion poți atinge o capacitate de 40.000 locuri pe scaune, atât în tribune cât și pe gazon”. a declarat Laura Coroianu, Director general Emagic.

