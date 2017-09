Fiul lui Celine Dion, Réne-Charles, a pus pe jar Internetul cu noul look

In urma cu cateva zile, adolescentul in varsta de 16 ani a postat pe contul sau de Instagram o imagine surprinsa in timpul unui meci de hochei pe gheata.

In urma cu cativa ani, René-Charles a avut parul lung, apoi a optat pentru o tunsoare de lungime medie, cu parul in vant. In fotografia recent postata, René-Charles Angelil are parul tuns foarte scurt si… un pic de barba!

In foarte scurt timp, imaginea a adunat mii de like-uri si o multime de comentarii pozitive, fie de la fanii lui Celine Dion, fie de la propriile admiratoare: „Foarte simpatic acest nou look!”, „Freza asta iti sta foarte bine!”, „Ai clasa cu noua tunsoare!”, „Ai devenit deja un tanar frumos… ce trece timpul!”

„Locked in” A post shared by René-Charles Angélil (@pavdarawse) on Sep 14, 2017 at 11:15am PDT

In aceasta vara, René-Charles a insotit-o pe mama sa, Celine Dion, in turneul pe care aceasta l-a facut in Europa. In fiecare seara, René-Charles a putut fi vazut pe scena in postura de rapper, intr-un video difuzat in timpul concertelor. Mai mult, de cate ori iesea din hotel, alaturi de mama sa, tanarul declansa agitatie printre fani, mai ales ca n-a ezitat sa accepte selfie-urile propuse de cele mai indraznete dintre admiratoarele sale.

Open de France A post shared by René-Charles Angélil (@pavdarawse) on Jul 2, 2016 at 5:04pm PDT

De cand s-a intors la Quebec, tanarul René-Charles a revenit pe gheata, mama sa fiind adeseori vazuta in tribune, incurajandu-l la meciurile de hochei. In cateva zile, Celine Dion si cei trei fii ai sai (René-Charles, Nelson si Eddy) se vor intoarce la Las Vegas, acolo unde cantareata isi va relua seria de spectacole sustinute la Caesar Palace. Abia asteptam sa vedem cu ce tunsoare ne va mai surprinde tanarul René-Charles!

Foto: Arhiva Revistei ELLE