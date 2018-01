Cine sărută mai bine? Angelina Jolie sau Jennifer Aniston? Gerard Butler a dat verdictul

Dacă Brad Pitt s-a ținut departe de orice declarații care ar putea duce la comparații între Angelina Jolie și Jennifer Aniston, nu la fel a procedat și actorul Gerard Butler.

Invitat miercuri seara la emisiunea Watch What Happens Live With Andy Cohen, Butler a vorbit atăt despre actuala lui relație, cât și despre momentele pasionale pe care le-a împărtășit cu Angelina și Jennifer… pe marele ecran!

Actorul în vârstă de 48 de ani a fost întrebat de către gazda emisiunii care dintre cele două vedete sărută mai bine.

Deși actorul a părut inițial deranjat de întrebarea moderatorului, el a oferit și un raspuns la întrebarea pe care mulți și-au pus-o de-a lungul timpului.

„Jennifer Aniston. Spun așa, știi, m-ai luat prin surprindere”, a declarat actorul.

Gerard Butler a lucrat cu Jennifer Aniston în 2010 la pelicula „The Bounty Hunter” și cu Angelina Jolie la filmul din 2003, „Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life”.

