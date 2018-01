Angelina Jolie, față în față cu Jennifer Aniston la Globurile de Aur. Momentul a devenit viral, dar nu datorită lor!

Din păcate însă, Aniston nu a fost prezentă pe covorul roșu, ci doar Angelina Jolie și-a făcut apariția la brațul fiului ei, Pax, fiind una dintre cele mai apreciate prezențe.

Jennifer Aniston a preferat însă să apară direct pe scenă, împreună cu legendara actriță Carol Burnett, pentru a prezenta nominalizații la categoria Best Performance by an Actress in a Television Series – Musical or Comedy, premiu câștigat de Rachel Brosnahan pentru rolul din serialul “The Marvelous Mrs. Maisel”.

Aflată la o masă fix în fața scenei, Angelina Jolie a putut urmări prezența lui Aniston pe scenă… numai că nu a făcut-o. Deși camerele de filmat au fost îndreptate la un moment dat spre sală și toată lumea spera să vadă reacția Angelinei, atenția tuturor s-a îndreptat către Dakota Johnson, starul din „Fifty Shades of Grey”.

Se pare că nu numai noi așteptam să îi vedem reacția Angelinei atunci când pe scenă se afla Jennifer Aniston. Dakota Johnson a fost surprinsă de camerele de filmat în timp ce se uita cu coada ochiului la Angelina, încercând să îi surprindă reacția.

Nu credem că mai e nevoie să îți spunem că imaginea a devenit virală și recunoaștem că și noi am fi procedat exact la fel în locul Dakotei.

