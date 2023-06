Cine este antrenorul de la Vocea României care a renunțat la scaunul său: „Aceste lucruri au dus însă la o concluzie”

O schimbare neașteptată va avea loc în noul sezon de la ' Vocea României '. Unul dintre jurați a anunțat că va renunța la rolul său din cadrul emisiunii-concurs de la Pro TV. Deși filmările pentru sezonul 11 sunt în plină desfășurare, fanii au fost surprinși să afle că jurații nu vor mai fi în aceeași formulă, unul dintre ei anunțându-și retragerea.

Smiley , împreună cu Theo Rose, Irina Rimes, Tudor Chirilă și Denis Roabeș de la The Motans au fost mentorii care au concurat în sezonul 10 la „Vocea României” pentru a-i ajuta pe concurenții lor să câștige trofeul emisiunii de la Pro TV. În cele din urmă, Iulian Nunucă, sub îndrumarea lui Tudor Chirilă, a fost declarat marele câștigător.

Următorul sezon se anunță a fi cel puțin la fel de exploiv, însă telespectatorii vor avea parte e o surpriză. Denis Roabeș de la The Motans a dezvăluit pe Instagram că planurile sale pentru această toamnă nu mai includ participarea în scaunul juratului la „Vocea României”. Artistul a declarat că nu va mai fi mentor în cadrul show-ului și că intenționează să lanseze un nou album și să plece în turneu în această toamnă.

Prin urmare, Denis Roabeș și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că nu îl vor mai putea urmări în noul sezon 'Vocea României' întrucât munca depusă pentru realizarea unui turneu necesită foarte mult timp. Cu toate acestea, prin mesajul său, artistul le-a mulțumit tuturor pentru susținerea oferită și a numit participarea sa la emisiune drept o „experiență foarte frumoasă'.

„Așadar am câteva vești pentru voi. În toamnă îmi doresc să lansez un album nou și să pornesc într-un turneu The Motans, unul special, primul din ultimii 3 ani. Venim să ne vedem! După cum vă puteți imagina, e o muncă imensă care stă în spatele acestor provocări, una pe care am început-o deja de ceva vreme. Aceste lucruri au dus însă la o concluzie. Nu voi mai putea continua în rolul de antrenor la Vocea României. Vreau să mulțumesc pe această cale întregii echipe Vocea României, colegilor de scaun și oamenilor de acasă. A fost o experiență foarte frumoasă, din care am învățat incredibil de multe și am avut norocul să-mi fac prieteni noi. Totodată, profit de ocazie pentru a-mi cere iertare față de orice viitor concurent care s-a înscris la emisiune dorind să ajungă în echipa The Motans. Dar să știți că inboxul meu e mereu deschis. Ne devem în fața scenei”, a scris artistul pe contul său de Instagram.