Christina Applegate, prima apariție publică de când a fost diagnosticată cu scleroză multiplă

Christina Applegate a ținut un discurs emoționant, plin de râsete și lacrimi, atunci când a primit mult visata stea pe Hollywood Walk of Fame, pe 14 noiembrie, în prima sa apariție publică de la diagnosticul de scleroză multiplă. Câștigătoarea premiului Emmy, în vârstă de 50 de ani, a fost însoțită la ceremonie de foștii săi colegi de platou, Katey Sagal, David Faustino și Linda Cardellini.

Christina Applegate a primit o stea pe Walk of Fame

Applegate a fost însoțită și de fiica ei, Sadie, în vârstă de 11 ani, pe care a numit-o cu lacrimi în ochi „cea mai importantă persoană din această lume” pentru ea. Actrița , care a folosit un baston la ceremonie, a fost ajutat pe podium de fosta sa producătoare TV, Sagal, care a stat în spatele ei pentru a o susține fizic în timp ce își rostea discursul.

„Este atât în firea lui Katey să fure, parcă, lumina reflectoarelor”, a glumit Applegate.

După ce a recunoscut că „nu poate sta în picioare prea mult timp”, Applegate a început să vorbească din inimă despre colegele ei de scenă și apoi despre Sadie, pe care o are din căsătoria cu Martyn LeNoble.

„Ești mult mai mult decât știi chiar și tu. Ești atât de frumoasă și bună și iubitoare și inteligentă și interesantă și sunt binecuvântată în fiecare zi că mă trezesc și te duc la școală. Tu ești totul pentru mine. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în toate aceste momente”, i-a spus ea fiicei sale în timp ce plângea.

Mai devreme în timpul ceremoniei, Applegate a dezvăluit că a visat să aibă propria stea pe Walk of Fame încă de când era o fetiță. Ea și-a amintit că, în copilărie, stătea pe aceeași stradă în timp ce aștepta să vadă „Star Wars”. Privind în jur la toate numele de pe stelele de pe stradă, ea s-a gândit: „Vreau una! Vreau una!”. „Și aveam 5 ani. Așa că această zi înseamnă pentru mine mai mult decât vă puteți imagina.”, a spus ea în timp ce râdea.

Actrița a fost diagnosticată cu scleroză multiplă

Ceremonia de pe Walk of Fame a lui Applegate vine la doar două săptămâni după ce aceasta s-a destăinuit pentru The New York Times despre dificultățile de a filma al treilea și ultimul sezon din „Dead to Me” din cauza problemelor sale de sănătate.

Producția sezonului, care va avea premiera pe 17 noiembrie pe Netflix, a fost oprită timp de aproximativ cinci luni după diagnosticul lui Applegate pentru ca aceasta să poată începe tratamentul.

FOTO: Arhivă ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro