Chrissy Teigen si Gabrielle Union vorbesc despre un subiect tabu care afecteaza femeile din toata lumea, infertilitatea

Chrissy Teigen si John Legend incearca sa aiba al doilea copil prin intermediul fertilizarii in vitro (FIV)

Intr-un interviu recent, acordat publicatiei InStyle, Chrissy Teigen a dezvaluit ca ea si sotul ei, John Legend, sunt pregatiti sa mai aiba inca un copil. Este cunoscut faptul ca ea si John s-au confruntat cu probleme in a concepe copii, chinuindu-se ani de zile inainte ca Luna sa fie conceputa tot prin intermediul fertilizarii in vitro. Acum, cei doi au declarat ca vor folosi celalalt ovul fertilizat de care dispun pentru a concepe un frate sau o sora pentru Luna.

Chrissy Teigen a povestit deschis despre tot procesul fertilizarii in vitro. Cuplul a inceput cu 20 de embrioni iar dupa o selectie in functie de compatibilitate cu organismul mamei au ramas cu 3. Din pacate, implantarea primului embrion nu a functionat, iar cel de-al doilea a fost Luna. Embrionul ramas este un baietel iar daca procesul va avea succes, cuplul va avea inca un copil, cel mai probabil anul viitor.

Dar Chrissy Teigen si John Legend si, de fapt, majoriatatea cuplurilor de celebritati reprezinta cazuri fericite, atunci cand vine vorba de banii necesari unei asemenea metode de conceptie. In Romania, fertilizarea in vitro este decontata doar partial de catre stat, iar pacientii trebuie sa achite cel putin 2000 de lei in plus, conform unui articol publicat de digi24.ro. Fondurile atribuite pentru acest lucru sunt atat de mici incat doar o zecime din familiile care aplica pentru acest program au sansa sa intre, mai relateaza aceeasi sursa.

Gabrielle Union a vorbit si ea despre chinul prin care a trecut pentru a avea un copil

In noua ei carte, „We’re going to need more wine”, Gabrielle Union a facut niste dezvaluiri cutremuratoare: actrita a suferit 8 sau 9 pierderi de sarcina atunci cand incerca sa aiba copii.

Gabrielle Union si sotul ei, Dwayne Wade, au apelat tot la metoda fertilizarii in vitro insa nici in prezent cei doi nu au copii impreuna. Gabrielle a mai povestit cat de frustrant este pentru femei sa incerce sa aiba copii (si sa nu reuseasca, trecand prin momente cumplite de suferinta), in contextul in care alti oameni se simt „indreptatiti” sa intrebe constant daca „isi doresc sau nu copii”.

Infertilitatea in Romania

Studiile arata ca, in tara noastra, una din patru familii nu poate concepe copii din cauza infertilitatii si, mai mult de atat, in ultimul an, procentajul cuplurilor infertile a crescut cu 8%, relateaza digi24.ro.

Din pacate, chiar si in aceste conditii, infertilitatea ramane un subiect tabu si, mai mult decat atat, un subiect care provoaca rusine si frustrare.

