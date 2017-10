Chris Hemsworth, actorul din “Thor”, salvat de la moarte chiar de sotia lui

Cunoscutul actor Chris Hemsworth a facut anul trecut, impreuna cu sotia lui, Elsa Pataky, o excursie in muntii Himalaya, excursie care i-ar fi putut fi fatala.

Actorul in varsta de 34 de ani a dezvaluit intr-un interviu recent ca a trecut prin momente neplacute in timpul acelei calatorii si numai interventia sotiei sale i-a salvat viata.

“Eram la o altitudine de cateva mii de metri deasupra nivelului marii si corpul meu nu se putea ajusta schimbarilor”, a declarat Hemsworth. “Nu mai puteam respira. Aveam fluide in plamani si incercam sa ignor acest lucru. Am vrut sa ma culc, dar atunci sotia mea mi-a ascultat respiratia si si-a dat seama imediat ca ceva nu era in regula”.

Desi Chris a incercat sa o convinga ca toate lucrurile erau ok, Elsa l-a ignorat si a cerut ajutorul celor care ii insoteau.

Iar initiativa Elsei i-a salvat viata. Actorul a precizat ca daca mai astepta cateva ore, problemele de sanatate i-ar fi fost fatale. Serpasii care ii insoteau i-au facut cateva injectii si i-au pus o masca cu oxigen, inainte de a-l transporta la un spital din apropiere.

“Am avut noroc ca sotia mea a fost acolo ca sa imi arate ce e bine. Ea este eroul meu. Aveam probleme, am avut nevoie sa fiu salvat”, a mai precizat Chris.

