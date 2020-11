Celebrul actor de origine română Sebastian Stan, surprins în ipostaze fierbinți alături de noua lui iubită

Actorul Sebastian Stan, în vârstă de 38 de ani, a fost surprins de paparazzi în ipostaze romantice alături de noua lui iubită într-o vacanță în Tulum, Mexic.

Însă, cine este noua iubită a actorului? Ei bine, este vorba despre Alejandra Onieva, o actriță de origine spaniolă. Cei doi au fost fotografiați sărutându-se și bucurându-se din plin de vremea călduroasă și apa caldă a oceanului. Alejandra Onieva are 28 de ani și a jucat în producții precum Alta mar, Presunto culpable și Ella es tu padre.

Relația dintre actorul de origine română Sebastian Stan și Alejandra Onieva durează de șase luni, însă cei doi nu au fost văzuți foarte des împreună. Primele imagini cu ei doi au apărut în vara acestui an, când au fost împreună în vacanță în Ibiza.

În luna mai, actorul Sebastian Stan a declarat pentru publicația The Cut că New York-ul este casa lui și că nu voia să plece de acolo, mai ales în timpul pandemiei. „Aici este casa mea. Nu am unde să mă duc în altă parte. Oamenii care nu trăiesc aici poate își imaginează că este un loc singuratic. Și poate fi singuratic, dar nu e chiar așa. Eu sunt foarte mândru că sunt aici. Am o relație extrem de specială cu acest oraș. Această țară mi-a adus foarte multe oportunități, așa că nu vreau să o abandonez”, a spus Sebastian Stan la vremea respectivă.

Întrebat care este primul lucru pe care îl va face după ce măsurile se vor relaxa, el a avut un răspuns surprinzător. „Sincer, vreau să merg pe un acoperiș în Brooklyn, să ascult muzică house și să mă uit spre Manhattan, cu un cocktail în mână.”

Sebastian Stan a devenit faimos pentru rolul Bucky Barnes din Captain America: The First Avenger, dar și pentru Carter Baizen din serialul de succes Gossip Girl.

