EXCLUSIV – Sebastian Stan: Un român la Hollywood – „Mi-aș dori enorm să văd Constanța, unde m-am născut”

Află că Sebastian Stan este protagonistul coperții extensiei revistei noastre de mai, mai cu seamă ELLE Man. Sebastian a devenit faimos pentru rolul Bucky Barnes din Captain America: The First Avenger, iar acum joacă în I, Tonya, un film multi-premiat și extrem de aplaudat, unde actorul recunoaște că nu s-a regăsit deloc în personajul său. Tonya Harding a fost o mare patinatoare, care s-a confruntat cu abuz încă din copilărie și a urmat același model atunci când și-a ales partenerul. Dar tocmai faptul că nu s-a identificat cu personajul – soțul agresiv al Tonyei, care a plănuit un atac asupra rivalei ei – l-a făcut să vadă acest rol ca pe unul extrem de interesant. Spre deosebire de personajele fictive, ca acela care i-a adus renumele, a portretiza un om real e complet diferit. Când vorbim de supereroi, libertatea este mult mai ofertantă. Iar filmele de acțiune au o anumită adrenalină greu de egalat.

Însă în ceea ce privește țara natală, Sebastian Stan spune: „Mi-aș dori enorm să văd Constanța, unde m-am născut, să vedem cum mă încadrez cu timpul.“ Vizita lui Sebastian Stan este programată la sfârșitul lunii aprilie, când va participa ca invitat de onoare la Festivalul Filmului Independent American, între 27 aprilie și 3 mai.

„Mi-aș dori să mă reconectez cu România, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care am insistat să mă reîntorc. Am părăsit țara când aveam opt ani, bunicii mei au rămas, însă, și am avut mereu o conexiune specială cu ei. Cred că vizita asta va fi o redescoperire personală a țării în care m-am născut. Încă prețuiesc amintirile cu plaja din Mamaia și Constanța. Nu am avut, totuși, niciodată oportunitatea să explorez România cum trebuie. Dar am avut o copilărie foarte frumoasă acolo, foarte simplă, de care îmi amintesc și acum cu drag. Și cu limba română am dificultăți, am un accent și sunt curios să văd cum mă voi descurca. […] Îmi doresc să cunosc mai bine regizorii și oamenii creativi de acolo, fiindcă simt că există o mulțime de persoane extrem de talentate care fac o treabă grozavă și vreau să mă familiarizez cu asta. Cred că va fi o experiență educativă pentru mine și voi învăța o mulțime de lucruri,“ a mai adăugat Sebastian Stan în interviul pe care l-a acordat pentru ELLE Man.

În plus, am vorbit cu Sebastian și despre ce înseamnă să fii bărbat la Hollywood, mărturisindu-mi: „Cred că masculinitatea era definită de privarea de sentimente, emoții, vulnerabilitate. Ce înseamnă masculinitatea pentru mine? Cred că e vorba despre afecțiune și a veni în ajutorul celorlalți: al familiei, prietenilor, țării, lumii. În același timp, cred că dacă bărbații și-ar accepta sentimentele mai mult, așa cum fac femeile, ar deveni mai puternici. Masculinitatea are legătură cu curajul și trebuie să ne amintim că înainte de toate suntem ființe umane, iar asta implică sentimente. A avea curajul să ni le asumăm este mare lucru. Nu mai trăim în basmele cu Făt-Frumos pe cal alb. E bine, însă, să încurajăm conversația și să servim cauzelor care sunt cu adevărat importante.”

Așadar, fă cunoștință cu Sebastian Stan în noul număr de mai al revistei ELLE și descoperă interviul în întregime!

Foto: Guliver

