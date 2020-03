Celebritățile au transmis mesaje încurajatoare fanilor în contextul pandemiei de coronavirus

Mai multe celebrități de la Hollywood le transmit fanilor mesaje pozitive și încurajări pentru a trece mult mai ușor peste panica provocată de coronavirus. Printre cele mai întâlnite mesaje sunt cele în care vedetele își roagă urmăritorii să se autoizoleze pentru a limita răspândirea virusului, să respecte normele de igienă și să fie cât mai liniștiți.

Lady Gaga a transmis un mesaj prin care ne îndeamnă pe toți să apelăm la bunătate în aceste momente. „Cred că această situație ne amintește de ceea ce înseamnă să fii o ființă umană. E impotant să recunoaștem că suntem și ar trebui să fim o comunitate globală. Nu putem să facem asta fără să fim buni. Zilele astea ar trebui să acceptăm că vor exista vremuri în care ne vom simți neputincioși, dar putem trece peste, dacă suntem buni.”

În același timp, Lady Gaga a mai publicat cu o zi înainte o imagine alături de o descriere în care explică de ce este important să stăm cu toții acasă. „Deci, am vorbit cu niște doctori și oameni de știință. Nu este cel mai ușor pentru toată lumea în aceste momente, dar cel mai bun lucru pe care îl putem face este să stăm în autoizolare și să nu stăm alături de persoane de peste 65 de ani și în grupuri mari. Îmi doresc să îmi văd părinții și bunicii chiar în acest moment, dar este mai bine să nu o fac pentru a nu-i îmbolnăvi în cazul în care am virusul. Stau acasă cu câinii mei. Vă iubesc, vom trece peste asta. Credeți-mă, am vorbit cu Dumnezeu, a spus că vom fi în regulă.”

Taylor Swift a publicat pe Instagram Story un mesaj prin care își roagă urmăritorii să se izoleze. „Dragii mei, vă urmăresc în online și vă iubesc atât de mult și trebuie să îmi exprim îngrijorarea față de lucrurile care nu sunt luate în serios în acest moment. Văd o mulțime de întâlniri și de petreceri care încă mai au loc. Este momentul să vă anulați planurile, să vă izolați cât de mult puteți și să nu vă gândiți să nu faceți asta doar pentru că nu sunteți bolnavi. Este un moment terifiant pentru noi toți, dar trebuie să facem un sacrificiu chiar în acest moment.”

Miley Cyrus a publicat un mesaj pe Twitter în care își încurajează fanii să rămână cât mai liniștiți. „Fiți atenți. Fiți respectuoși. Aveți compasiune. Ne pregătim pentru distanțarea socială.. Nimeni nu are nevoie de toate felurile de supă din magazin. Cu cât ne cumpărăm tot mai multe lucruri scumpe, cu atât rămânem fără lucrurile esențiale. Este un moment bun să fim mai reținuți. Este incredibil de dificil să facem alegeri inteligente cât suntem panicați, dar gândiți-vă de două ori înainte să vă speriați. Trebuie să ne pese unul de celălalt.”

Be thoughtful. Respectful. Compassionate. HUMAN. while preparing for social distancing…. NO ONE needs every soup in the store, The more we hoard the more expensive and sparse necessities will become, leaving many without essentials. This is a great time to practice restraint… pic.twitter.com/LfLflFfG8c — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 15, 2020

Justin Timberlake a postat un mesaj în care își roagă urmăritorii să își ajute apropiații, el spunând totodată că donează pentru o organizație. „Este o perioadă dificilă, dar amintiți-vă că suntem cu toții în asta. Sprijiniți afacerile locale și cumpărați mâncare pentru persoanele care au nevoie. Donez pentru @midsouthfoodbank, o organizație în orașul meu natal care le livrează oamenilor alimente, pentru ca familiile să fie pregătite să stea acasă. Rămâneți sănătoși, calmi și fiți alături de oamenii care au nevoie.”

Și Ben Affleck a publicat un mesaj similar. „În timpul acestor vremuri pline de incertitudine, mă gândesc la populațiile noastre cele mai vulnerabile – copiii care nu mai au acces la mesele pe care se bazau, prietenii și familia noastră, cei care își pot pierde locul de muncă.”

Ariana Grande a avut un mesaj destul de dur pentru persoanele care nu tratează cu seriozitate această situație în care ne aflăm. „Aud în continuare de la foarte mulți faptul că „nu este mare lucru” / „vom fi bine”.. „trebuie să ne trăim viața”. Înțeleg că așa ne simțim cu toții de câteva săptămâni, dar vă rog să citiți despre ce se întâmplă. Este incredibil de periculos să tratați cu superficialitate situația asta. Faptul că spunem că suntem tineri îi poate pune pe cei bătrâni în pericol.”

„S-ar putea să aveți virusul și să nu știți asta. Nu răspândiți boala. Stați cât de mult se poate acasă. Nu plecați în grupuri mari de persoane. Fără baruri, cluburi, restaurante. Spălați-vă des pe mâini. Stați la distanță. Izolați-vă dacă vă simțiți bolnavi. Acum este momentul să ne sprijinim. Nu este vorba doar de tine, ci de noi toți. Vă iubesc. Dacă vă pasă de părinții, bunicii voștri sau de orice prieten, stați în siguranță. Vă mulțumesc”, a fost mesajul scris de Justin Bieber.

„Stați acasă cât de mult puteți. Ascultați de specialiști. Vom trece peste asta împreună”, a scris actorul Arnold Schwarzenegger pe Twitter.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

Și actorul Kevin Hart a avut un mesaj de încurajare pentru fanii lui. „Găsiți părțile bune în cele negative. Soarele va răsări la un moment dat după norul acesta negru”, a scris acesta pe Twitter.

Find positives in the negatives….The sun will eventually come out and shine behind the darkest cloud!!!!! Just giving you some good energy on another Sunday that we are all so blessed to see!!!! I love yall #LiveLoveLaugh — Kevin Hart (@KevinHart4real) March 15, 2020

De asemenea, Heidi Klum și soțul său, Tom Kaulitz, au fost testați pentru coronavirus, iar ei așteaptă rezultatele. În acest sens, cei doi păstrează distanța unul față de celălalt și și-au luat toate măsurile de precauție. „La fel ca mulți alții dintre voi, am fost bolnavă toată săptămâna și, din păcate, și soțul meu care a venit acum câteva zile dintr-un turneu nu se simte bine. Ca să fim siguri, vom sta departe unul de celălalt până când vom primi rezultalele pentru coronavirus. Nu vrem să răspândim microbii și să îi punem în pericol pe ceilalți. Pe cât de mult aș vrea să îl îmbrățișez și să îl sărut, este mai important să facem ceea ce este bine”, a scris Heidi Klum pe Instagram.

Ea a mai spus și ce anume își îndeamnă urmăritorii să facă în această perioadă. „Sunt momente ciudate, dar acum îți amintești ce este cu adevărat important – și anume oamenii pe care îi iubești și pe care vrei să îi păstrezi în siguranță. Distanțarea socială este ceea ce trebuie să facem cu toții acum pentru a fi cetățeni responsabili. Suntem împreună în această situație și depinde de noi să îi protejăm pe cei dragi.”

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro