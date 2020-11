Cele mai sexy ținute la decernarea E! People’s Choice Awards 2020 (GALERIE FOTO)

Răsfoiește galeria noastră și descoperă ce vedete au ales ținute sexy pentru evenimentul E! People’s Choice Awards 2020.

Alison Brie, Armie Hammer, Bebe Rexha, Christina Hendricks, Jameela Jamil, Kathryn Hahn, Machine Gun Kelly și Tiffany Haddish se află pe lista celor prezenți la eveniment, care au impresionat prin alegerile lor vestimentare.

Anul acesta E! a oferit mai multe premii onorifice: artista Jennifer Lopez primește distincția The People’s Icon Award, antreprenorul și filantropul Tyler Perry titlul The People’s Champion of 2020 Award și premiata actriță, producătoare și CEO, Tracee Ellis Ross, distincția The Fashion Icon Award.

Cristina Ich a fost desemnată câștigătoare a titlului Romanian Social Media Star of 2020 în urma voturilor exprimate de public, la ediția de anul acesta a E! People’s Choice Awards. Pe locul doi și trei au fost votate Alina Ceușan și Bianca Adam.

