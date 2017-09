Iata care sunt cele mai neinspirate tinute de la Premiile Emmy 2017.

Gala prilejuita de Premiile Emmy 2017 a oferit, cum era de asteptat, de toate. De la tinute superbe si sobre, la unele sexy si sofisticate, de la discursuri emotionante la aparitii nepotrivite, evenimentul a avut momente mai slabe si momente care se vor dovedi de neuitat, despre care vei afla totul pe elle.ro in cursul zilei de astazi.

Si, evident, a oferit si momente mai putin inspirate. Desi mai cuminti decat la alte evenimente asemanatoare, pentru ca starurile au ales aproape in totalitate rochii lungi, glamour, in teorie potrivite ocaziei, cele mai neinspirate tinute de la Premiile Emmy 2017 tot au pacatuit... Fie pentru ca s-au dovedit plictisitoare, fie pentru ca nu se potriveau purtatoarelor, fie ca aveau probleme serioase de fitting. Doar cateva au fost pur si simplu urate, dar asta, putem fi de acord, este o chestiune pur subiectiva, asa ca nu trebuie sa ne credeti pe cuvant.

Cele mai neinspirate tinute de la Premiile Emmy 2017:

Cele mai neinspirate tinute de la Premiile Emmy 2017 abunda in taieturi adanci – fie in partea corsajului, de unde trendul decolteului adanc, in V, pare sa nu mai plece si a fost abordat de vedete precum Heidi Klum, Jessica Biel si Lauren Adams sau Nastia Liukin -, fie in partea de jos a rochiilor, iar un exemplu relevant in acest sens il constituie rochia lui Ariel Winter.

Fireste ca dintre cele mai neinspirate tinute la Premiile Emmy 2017 nu au lipsit volanele sau stratutile inutile de tul – Carrie Coon, Giuliana Rancic, Julianne Hough (care e castigatoarea noastra la acest capitol) sau Kyra Sedgwick au optat pentru rochii care ar fi aratat mult mai bine daca s-ar fi mentinut in linii simple, fara aditii care sa nu aduca nimic spectaculos tinutelor.

Si, chiar daca in teorie aplaudam aparitia pantalonilor pe covorul rosu, la Premiile Emmy 2017 cel putin doua tinute care au inclus pantaloni nu ne-au impresionat defel – este vorba despre cele purtate de Pamela Adlon si Ajiona Alexus. Serios acum, de ce era necesara trena pentru un singur picior purtata de Ajiona?

Notabile au fost si transparentele, tot din seria trendurilor care nu vor sa dispara din peisaj. Pe covorul rosu de la Premiile Emmy 2017 s-au facut remarcate (si nu la modul flatant) Amanda Crew, Ellie Kemper, Erin Lim si Nina Kiri.

Oricum am lua-o, insa, cele mai neinspirate tinute de la Premiile Emmy 2017 au fost mult mai rezonabile decat cele pe care le-am vazut in alti ani – semn ca celebritatile au inteles, in cele din urma, necesitatea unui stilist care sa le consilieze serios. Dar, in acelasi timp, au fost si mult mai plictisitoare decat ne-am fi asteptat.

