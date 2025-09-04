Cele mai cool ținute purtate de vedete la VIVA! Influencers Party 2025

Ce ținute au ales vedetele prezente la evenimentul VIVA! Influencers Party 2025.

  Andreea Ilie
Parklake, unul dintre cele mai cunoscute mall-uri din București, a găzduit VIVA! Influencers Party 2025, iar vedetele prezente la eveniment au atras toate privirile cu ținutele lor. Dress code-ul a fost „Late summer glow”, iar în galeria foto poți vedea ce ținute au ales celebritățile prezente la eveniment.

Printre vedetele care au impresionat cu alegerile lor vestimentare se numără Ilinca Vandici, Loredana, Andreea Bălan, Alina Sorescu, Cristina Ciobănașu, iar lista continuă cu numeroase nume cunoscute din lumea mondenă autohtonă.

Și de data aceasta gazda petrecerii a fost nimeni altul decât Daniel Pavel. Plin de umor, cu un farmec aparte și mereu cu zâmbetul pe buze, reușește să fie cel mai bun prezentator și să încânte de fiecare dată cu prezența lui. Prezentatorul PRO TV a venit însoțit de soția lui, cel doi formând unul dintre cele mai stylish cupluri de la eveniment.

La VIVA! Influencers Party 2025, dress code-ul nu a fost doar o recomandare, ci adevărata cheie a serii: „Late summer glow”. Toți invitații au fost provocați să aducă cu ei energia și strălucirea verii în cele mai spectaculoase interpretări de stil. Vorbim despre culori calde care amintesc de apus, accente aurii și bronzate, țesături fluide ce dansează în lumină și detalii care transformă fiecare apariție într-un moment memorabil. Pentru că, la urma urmei, „ultima strigare a verii” merită să fie un show de lumină, eleganță și good vibes.

Evenimentul nu înseamnă doar modă și distracție, ci și recunoașterea celor mai influente voci din online și showbiz, astfel că seara a fost marcată de acordarea unor premii speciale pentru Loredana, Ilinca Vandici, Andreea Bălan, Alina Sorescu, Ramona Păun, Oana Roman, Majda, Cristina Ciobănașu, Mikaela Albu, Pavel Bartoș, George Ivașcu, Roxana Hulpe și Cosmin Stan și Magda Coman.

