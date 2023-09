Ce ținute au ales Fostul Principe Nicolae și soția lui la o gală din Iordania

Fostul Principe Nicolae și soția sa, Alina-Maria Binder, au fost protagoniștii unei seri de excepție la un eveniment privat organizat într-un hotel de lux din Amman, Iordania. Cu ocazia acestui eveniment, cuplul regal a optat pentru ținute de gală, dovedind un amestec subtil de eleganță și glamour. Fostul Principe Nicolae a ales să poarte o ținută de tip „morning-coat” inspirată de moda britanică, în timp ce soția sa a purtat o rochie lungă, cu model înflorat.

Evenimentul din Iordania a reprezentat o ocazie ideală pentru cuplu să strălucească. Ținuta aleasă de Fostul Principe Nicolae a inclus o redingotă neagră cu rever alb, pantaloni cu dungi gri și o vestă gri asortată cu o cămașă albă. Look-ul ales de acesta este tipic pentru o ocazie festivă, precum o nuntă sau un botez, ceea ce sugerează că acesta ar fi putut fi motivul invitației la eveniment. Mai mult, locația selectată, Sheraton Amman Al Nabil Hotel, cunoscut pentru rafinamentul său și serviciile de lux, a adus și mai multă strălucire seratei.

Alina-Maria Binder a ales pentru prima parte a zilei o ținută plină de culoare. Rochia midi cu imprimeu jucăuș în galben și vernil, împreună cu croiala care îi acoperea mâinile și decolteul, arată ca o alegere potrivită pentru atmosfera vibrantă a evenimentului. Accesoriile, cum ar fi sandalele aurii și clutch-ul negru, au completat aspectul său elegant și vesel.

Pentru evenimentul de seară, Alina-Maria Binder a optat pentru o rochie lungă gri, fără mâneci, cu un frumos imprimeu floral în nuanțe pastel în partea inferioară a rochiei. Aceasta a asortat rochia cu o geantă plic în nuanța magenta, care a adăugat o notă de culoare și contrast. Ambele ținute au fost creații ale unui brand românesc de modă, Maison de Cori, evidențiind astfel talentul designerilor autohtoni.

Fostul Principe Nicolae a dezvăluit în podcastul lui Mihai Morar detalii surprinzătoare despre momentul în care i s-a retras titlul princiar și a fost dezmoștenit. El crede că cineva din interiorul casei regale ar fi avut un interes în a-l îndepărta. De asemenea, el a subliniat că nu a văzut niciodată documentul semnat de Regele Mihai și pune la îndoială dacă bunicul său era conștient de conținutul exact al acestui act.

„Eu cred că doar un membru al familiei a fost deranjat de comportamentul meu. Un bărbat din familie mai exact. Nu a fost o zi anume în care Principele Radu și-a schimbat atitudinea față de mine, a fost treptat. Am avut toată încrederea în familia mea! Nu este nicio dovadă concretă că titlul meu a fost retras. Nimeni nu a văzut documentul original. A fost un comunicat, am primit și eu o copie, însă nu am văzut niciodată documentul original.

Eu nu știu dacă mama a avut această discuție cu sora ei sau cu tată ei, dar tot timpul mi-a zis că trebuie să respect decizia. Eu atunci am spus că respect decizia, deși nu sunt de acord. Vreau să văd dacă a fost chiar semnătura regelui sau dacă el a fost conștient de ce conținea documentul.” a spus Fostul Principe Nicolae.