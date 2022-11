Ce ținută a purtat supermodelul Elle Macpherson la petrecerea de Halloween de la Castelul Bran

Elle Macpherson a fost prezentă la petrecerea de la Castelul Bran cu ocazia Halloween-ului. Supermodelul în vârstă de 58 de ani a publicat pe contul personal de Instagram ținuta pe care a purtat-o pentru acest eveniment, iar un detaliu a atras atenția.

Elle Macpherson, care este antreprenoare, model, actriță și prezentatoare, a ales să se îmbrace la petrecerea de Halloween de la Castelul Bran într-o rochie a unui brand românesc, fiind vorba despre Chotronette. Vedeta cunoscută pentru aparițiile din Friends, Sirens, Batman & Robin și The Mirror Has Two Faces a împărtășit cu mândrie faptul că poartă creația unui brand românesc, iar Cindy Crawford i-a apreciat și lăudat look-ul și i-a lăsat și un scurt comentariu la postare: „Minunat!”.

Elle Macpherson a completat look-ul cu o blană pe care a avut-o pe umeri, un accesoriu pe cap și mai multe bijuterii.

Înainte de petrecerea de la Castelul Bran, Elle Macpherson s-a plimbat prin Brașov și a împărtășit și câteva cadre cu fanii ei.

Recent, s-a aflat cine este noul iubit al actriței. Este vorba despre Doyle Bramhall II, un muzician născut în Texas, conform Daily Mail. Potrivit revistei New Idea, lucrurile între cei doi „devin serioase” și au călătorit împreună în jurul lumii. „Elle și Doyle se cunosc de ceva dreme, dar prietenia lor a evoluat într-o relație romantică”, a adăugat o sursă publicației. De asemenea, cei doi au fost surprinși la Săptămâna Modei de la Paris, iar Elle Macpherson a publicat imagini cu partenerul din timpul unei vacanțe care a avut loc în Orientul Mijlociu.

La începutul acestui an, Elle Mcpherson a confirmat că s-a despărțit de Andrew Wakefield. Relația lor a început în 2017. Într-o declarație pentru Daily Mail Australia din decembrie anul trecut, purtătorul ei de cuvânt a dezvăluit că ei s-au separat în urmă cu aproape doi ani. Din 1986 și până în 1989, ea a fost căsătorită cu fotograful de modă Gilles Bensimon. A mai fost căsătorită și cu miliardarul american Jeffrey Soffer din 2013 până în 2017.

În ceea ce îl privește pe Doyle Bramhall II, el a avut o relație de șapte ani cu Renee Zellweger și s-au despărțit în 2019.

Foto: Profimedia

