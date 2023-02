Ce salariu ar fi avut Gina Pistol ca prezentatoare la Antena 1

După o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp în care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis că a sosit momentul unei pauze în activitatea profesională, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, în special creșterii fiicei sale, Josephine.

Astfel, sezonul 11 Chefi la cuțite, care va fi difuzat de Antena 1 în această primăvară, este ultimul prezentat de Gina Pistol.

Decizia luată de Gina Pistol pare surprinzătoare, mai ales ținând faptul că, potrivit surselor mondene, prezentatoare ar fi avut un salariu considerabil la Antena 1.

Gina Pistol ar fi primit 15.000 de euro pe sezon pentru a fi prezentatoare a emisiunii Chefi la cuțite, scrie Fanatik. În ceea ce privește rolul de prezentatoare Asia Express, ea ar fi primit pe lună 18.000 de euro, deci după un sezon, Gina Pistol câștiga aproximativ 45.000 de euro.

„Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.