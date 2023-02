Ce provocări a întâmpinat Cristina Bălan după ce a născut al treilea copil: „Mă durea îngrozitor”

În luna decembrie a anului 2022, Cristina Bălan a devenit din nou mamă. Vedeta a adus pe lume o fetiță, care poartă un nume special, Nadeea Sofia. Artista și soțul ei, Gabriel, îi mai au împreună pe gemenii Toma și Matei.

Într-un interviu pentru fanatik.ro, Cristina Bălan a vorbit cu emoție despre fetița ei. Vedeta și soțul ei și-au dorit să devină părinți din nou, iar acum se bucură de toate momentele pe care le trăiesc cu fetița lor. Cântăreața a ales să nască în apă și a povestit cum a decurs.

„De această dată am fost eu în control și mi-am luat puterea înapoi. Am dorit doula și am avut doula. Am dorit prezența soțului și am avut-o. Am dorit naștere 100% naturală, asta însemnând fără niciun medicament, fără perfuzii, epidurala sau oxitocina administrată pentru a grăbi lucrurile. Am avut un travaliu care a durat cam 5 ore, faza mai accentuată, cu contracții mai dese și intense. Faza de expulzie a durat cam jumătate de oră. Am născut în apă , așa cum visam. Am ținut fetița la piept două ore înainte de a o cântări, cordonul ombilical l-am lăsat să pulseze tot două ore, abia apoi a fost tăiat. Am inițiat alăptarea la scurt timp după naștere. Cu alte cuvinte, a fost exact cum mi-am dorit.”

Cristina Bălan a recunoscut că a întâmpinat anumite probleme în ceea ce privește alăptarea și a dezvăluit cum anume a reușit să le depășească. Vedeta a explicat că nu s-a oprit din alăptare și s-a informat pentru a căuta soluții.

„Am întâmpinat provocări în alăptare, eu, care am alăptat gemeni. Mai mult decât atât, pe gemeni am reușit să-i aduc la sân după biberon, ceea ce -pentru cunoscătoare- este și mai complicat. Da, am avut ceva de furcă de această dată, în sensul că n-am fost suficient de atentă și am ajuns la o angorjare masivă a sânilor, urmată de o mastită, cu înroșire a sânului, febră cu frisoane, stare generală de rău. Dar nu am întrerupt alăptarea, m-am informat, am căutat tratamente potrivite pentru mine, am consultat și doula cu care am născut și am reușit să trec peste. În afară de asta, am avut răni, ragade cum li se mai spune, mă durea îngrozitor când puneam copilul la sân, dar am strâns din dinți și am continuat pentru că era mai important să alăptez decât orice disconfort”, a adăugat Cristina Bălan pentru sursa citată.