Cristina Bălan, dezvăluiri inedite după ce a devenit mamă pentru a treia oară. Cum s-a schimbat viața vedetei: „Mi se pare fascinant”

Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, sunt căsătoriți din 2012, iar împreună au trei copii ce le fac fiecare zi mai specială. Vedeta a născut de curând o fetiță și a dezvăluit detalii inedite despre ultima sarcină, dar și despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă.

Artista a avut și prima apariție televizată, la aproximativ o lună de la nașterea fetiței sale, Nadeea Sofia. Cristina Bălan a povestit despre cea de-a doua sarcină, care a fost una mult mai ușoară decât prima, din care au rezultat gemenii Toma și Matei. Cântăreața a spus că s-a recuperat repede după ce a născut natural și a dezvăluit că, atunci când a rămas însărcinată, a simțit că lucrurile vor fi diferite de această dată.

Vedeta a povestit că ea și soțul ei nu planificau încă un copil, însă venirea pe lume a fiicei lor este una dintre cele mai mari bucurii ale familiei:

„ Sunt și un om care se bazează foarte mult pe instinct. Și așa am simțit, a fost sentimentul meu că de data aceasta voi avea o sarcină cu totul diferită și unică, în sensul de un singur copil, pentru că prima oară m-am trezit cu surpriza să fie doi. Așa a și fost, a fost sarcină extraordinar de ușoară, având și o vârstă… Sunt tânără, dar nu atât de tânără. Nu m-am așteptat să fie atât de simplu și cu toate astea am simțit ca va fi și așa am fost. Contează și planul mental, și emoțional. A fost o bucurie la unison. Parcă toată lumea se vorbise că mai așteptăm un copil. Nu știu de ce și nu știu cum. Deși nici acest copil nu a fost unul planificat în modul acela pe calendar. A fost o surpriză foarte plăcută și frumoasă și în continuare este o fetiță deosebită „.

La cea de-a doua sarcină, vedeta a făcut investigații genetice, având în vedere că gemenii s-au născut cu sindromul Down. Cristina Bălan a precizat că nu a vrut să își asume riscuri, motiv pentru care ea și soțul ei au decis să facă o serie de teste NIPT.

„O singură investigație a fost necesară. Un test genetic pe care l-am făcut în mediul privat și care a și costat destul de mult, care are o acuratețe foarte mare, este din seria teste NIPT. Este un test noninvaziv, nu am vrut să-mi risc sarcina și a fost o alegere foarte, foarte bună. Ni s-a luat o greutate de pe umeri. Nu de alta, dar nu ne permiteam să mai avem încă un copil cu nevoi speciale, având în vedere că avem doi care necesită toată atenția și multe terapii și așa mai departe. Noi am zis că suntem responsabili de data asta. Am făcut această investigație, a venit rezultatul destul de rapid. Eram în săptămâna 14 de sarcină. Am aflat și sexul copilului, moment în care eram în delir”, a mai explicat Cristina Bălan.