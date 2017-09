Ce face Chrissy Teigen cand are nevoie de banane? Nu merge la magazin, asta e sigur!

Chrissy Teigen isi dorea foarte mult sa prepare un chec cu banane, insa nu avea banane foarte coapte in casa – ce e de facut in aceasta situatie?

Stim deja despre Chrissy ca e buna prietena cu Twitter-ul, asa ca vedeta s-a gandit ca cea mai buna modalitate de a gasi niste banane pentru chec este sa ceara ajutorul fanilor sai de pe Twitter.

if u have 6 BROWN bananas in the LA area, I will send my assistant to your home with a signed cookbook, John’s underwear and a Becca palette — christine teigen (@chrissyteigen) September 21, 2017

Avand nevoie disperata de respectivele banane, neaparat maro, Chrissy a oferit la schimb cartea sa de retete, o paleta Becca si… lenjeria intima a lui John Legend (sotul sau). Cine nu si-ar dori asa ceva?!

Adevarul este ca, imediat ce a postat mesajul, foarte multi fani s-au oferit sa ii vina in ajutor.

i have 6 brown bananas in Washington DC does that count — Hannah Radner (@hlradner) September 21, 2017

This is my moment … define „la area” pic.twitter.com/Q50hDIx41z — jaz (@Jazzzyx0) September 21, 2017

Dupa multa agitatie si alte cateva mesaje pe Twitter (in care isi ruga fanii sa se pozeze cu bananele pe care le ofereau facand semnul pacii), Chrissy a facut rost de mult-doritele banane, cu ajutorul asistentei ei. Totul e bine cand se termina cu bine, nu?

already home. that was…so fast. I will now do all grocery shopping like this pic.twitter.com/DLAzKvDezI — christine teigen (@chrissyteigen) September 21, 2017

Foto: Arhiva Revistei ELLE