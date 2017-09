John Legend ar fi vrut sa se desparta de Chrissy Teigen, insa aceasta nu a fost de acord

John Legend si Chrissy Teigen sunt impreuna de aproape 10 ani, insa pana acum aproape nimeni nu stia ca au fost la un pas de despartire.

John Legend, cantaretul in varsta de 38 de ani, a declarat intr-un nou interviu ca a incercat sa se desparta de Chrissy in urma cu cativa ani, deoarece era foarte stresat si ocupat, insa separarea lor a durat doar o ora si jumatate, modelul spunandu-i acestuia ca nu este de acord cu decizia lui.

„I-am spus <<Cred ca as fi mai fericit singur>>, iar ea mi-a raspuns <<Nu>>. Ma face sa fiu mai amuzant, nu pentru ca incearca asta, ci pur si simplu pentru ca sunt in jurul ei. Si sa fiu mai curajos”, a adaugat John Legend in interviul pentru The Guardian.

Desi formeaza un cuplu de aproape 10 ani, cei doi s-au casatorit in 2013 in Italia, iar anul acesta cei doi au revenit in acelasi loc.

Foto: Arhiva Revistei ELLE