Câți bani ar fi câștigat Crina Abrudan pentru cele 4 săptămâni petrecute la Survivor România

Crina Abrudan a rezistat doar 4 săptămâni în competiția Survivor România 2023, emisiunea de mare succes difuzată de PRO TV. Ea a fost eliminată în cel mai recent consiliu, ca urmare a numărului mic de voturi primit de la telespectatori. Alături de ea, mai fuseseră nominalizați spre eliminare Carmen Grebenișan, DOC și Ada Dumitru.

La consiliul de eliminare, după centralizarea voturilor, a fost dezvăluit faptul că fosta prezentatoare Crina Abrudan este cea care părăsește competiția.

„Nu am niciun regret, nici că am venit nici că plec. Am venit aici strict pentru mine, nu am venit ca să demonstrez ceva cuiva. Am venit pentru mine pentru că urmăream formatul de mult și mi-am dorit să ajung aici și am ajuns (…) Sunt sigură că Universul a decis ceea ce este pentru mine. (…) Am simțit că oamenii nu-și mai spun lucruri, ci și reproșează lucruri”, a spus Crina Abrudan după ce Daniel Pavel i-a rostit numele în consiliu.