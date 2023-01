Crina Abrudan, imagini spectaculoase din vacanța în Maldive

Crina Abrudan a avut parte de o vacanță fabuloasă într-o destinație de vis, departe de România. Vedeta a petrecut câteva zile minunate în Maldive împreună cu soțul ei.

Pe contul personal de Instagram, Crina Abrudan a publicat mai multe imagini din vacanță. Fosta prezentatoare TV s-a bucurat de plajă, zilele însorite, dar și de preparate delicioase. Pe 17 ianuarie, vedeta a împlinit 45 de ani, iar ziua de naștere a petrecut-o în Maldive.

Foarte mulți sunt curioși să afle cum reușește Crina Abrudan să se mențină în formă. Ei bine, la sfârșitul anului 2022, fosta prezentatoare TV a dezvăluit câteva detalii în ceea ce privește stilul ei de viață.

„Lista lucrurilor bune pe care le-am făcut pentru mine în 2022 este destul de lungă și asta mă face să fiu mândră de mine. Printre ele se numără și faptul că mi-am făcut curat în farfurie și în frigider. Adică în alimentație. Cu toate că nu mi-am propus vreodată și nici nu m-aș fi crezut în stare. Eram gurmandă și mâncam orice, pentru că nu mă îngrășam și am avut analizele perfecte, cu toate lucrurile nesănătoase mâncate. De la începutul anului am renunțat în mare parte la zahăr și la prăjeli. Habar nu am ce m-a împins să fac asta. Probabil pentru prima dată în viață am zis să mai ascult și de alții și m-am gândit că poate totuși soțul meu are dreptate când îmi spune că mănânc prea mult zahăr. Și am luat măsuri. Apoi la grăsimi am renunțat din Postul Paștelui când pentru prima dată am încercat mâncăruri/produse vegane. Am acceptat că Postul ca alimentație este despre a nu mânca produse de origine animală și nu despre a nu le înlocui cu ceva vegan. Și după Post am rămas la produse vegane.”