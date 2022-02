Crina Abrudan dezvăluie cum reușește să se mențină în formă

Crina Abrudan a împlinit recent vârsta de 44 ani. Foarte mulți sunt curioși să afle cum reușește vedeta să se mențină în formă.

În urmă cu ceva timp, Crina Abrudan mărturisea faptul că nu este adepta dietelor stricte. Însă, fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Antena 1 a recunoscut și că apelează la o serie de tratamente, astfel încât să își mențină silueta.

„Eu nu sunt adepta dietelor stricte şi nici nu merg foarte des la sală. Chiar îmi plac şi cartofii prăjiţi şi tot felul de preparate de tip fast food. Pot spune că sunt o norocoasă pentru că, până la această vârstă, nu am avut probleme de greutate. Am o moştenire genetică bună, însă, şi aşa, am nevoie să întreţin pielea şi silueta.”