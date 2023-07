Catherine Zeta-Jones, imagini inedite în costum de baie, la 53 de ani: „Ciao”

Catherine Zeta-Jones, în vârstă de 53 de ani, a arătat mai uimitor ca niciodată într-o serie de noi selfie-uri în costum de baie care au atras toate privirile internauților. Actrița din Chicago a intrat pe Instagram joi, 27 iulie, pentru a împărtăși pozele cu cei 5,3 milioane de fani ai săi de pe platformă.

Catherine Zeta-Jones, apariție inedită în costum de baie

În prima fotografie, actrița a purtat o pălărie de soare de paie dramatică și o pereche de ochelari de soare supradimensionați în timp ce poza pentru selfie. Zeta-Jones a purtat un costum de baie dintr-o singură piesă, verde măsliniu, cufundat, și a stat în fața mobilierului de terasă cu dungi. Un pic de ruj roz deschis a completat look-ul perfect de vară.

Cea de-a doua fotografie, aproape identică, o arată pe vedetă strâmbându-se pentru un sărut în aer liber. „Ciao☀️”, a scris ea în descriere la poză, alături de un emoji cu soare arzător. Fotografiile lui Catherine i-au încântat pe mulți dintre fanii ei, care au intrat în secțiunea de comentarii pentru a-i transmite actriței gânduri bune.

„Arăți la fel de fabulos ca întotdeauna, Catherine: Sper ca tu și ai tăi să vă distrați din plin la soare… Joia fericită, vară fericită tuturor!”, a scris un urmăritor, în timp ce un altul a remarcat: „În sfârșit!!! arăți uimitor mamă”, alături de emoticoane cu ochi de inimă și flăcări. „Îți doresc o zi frumoasă de vară 🌊🌞”, a comentat un al treilea.

Ce secrete de frumusețe are actrița

Catherine Zeta-Jones, care este căsătorită cu legenda cinematografiei Michael Douglas din anul 2000, dedică timp și energie rutinei sale de frumusețe, în special îngrijirii pielii. Actrița a dezvăluit câteva din trucurile sale în materie de frumusețe și cum arată rutina ei.

„În fiecare duminică îmi fac o mască de față, îmi fac unghiile, îmi pun un conditioner fierbinte pe păr. Am eczemă, așa că trebuie să fiu atentă la lucrurile prea parfumate. Fac doar o îngrijire a pielii foarte simplă – o spălare facială, nimic să usuce, îmi place să mă exfoliez cu un scrub din magazin”, a declarat ea pentru revista Stella din The Telegraph în 2021.

De asemenea, actrița a recunoscut că are o slăbiciune pentru machiajul ochilor, care accentuează una dintre cele mai frumoase trăsături ale sale.

„Sunt o mare iubitoare a farmecului vechi de la Hollywood și sunt un pic o fată care se ocupă de machiajul ochilor. Literalmente, nu scot coșurile de gunoi fără mascara sau puțin eyeliner, așa că de acolo am început. Cred că ochii mei sunt prea mici și vreau mereu să îi accentuez”, a explicat ea.

Zeta-Jones și Douglas sunt căsătoriți din 2000 și au doi copii: fiul Dylan, în vârstă de 22 de ani, și Carys, fiica lor de 20 de ani, în timp ce Douglas îl împarte pe fiul Cameron, în vârstă de 44 de ani, cu fosta sa soție, Diandra Luker. Atât Carys, cât și fratele ei, care este absolvent al Universității Brown, și-au petrecut cea mai mare parte a vieții departe de lumina reflectoarelor. Părinții lor s-au cunoscut în 1998 la un festival de film, unde Douglas a dezvăluit mai târziu că a făcut lucrurile puțin ciudate cu viitoarea sa soție.

„I-am spus după aproximativ o jumătate de oră, după ce am ieșit împreună pentru prima dată: ‘Știi, voi fi tatăl copiilor tăi”, a recunoscut actorul în timpul unui interviu din 2016 în cadrul unei apariții Jonathan Ross Show.

La acea vreme, starul din Chicago i-ar fi răspuns: „Știi, am auzit multe despre tine și am văzut multe despre tine și cred că este timpul să spun noapte bună”. Deși Catherine nu ar fi văzut la început o apropiere între ea și celebrul actor, vedeta i-a dat o șansă, ca mai apoi să își anunțte căsătoria. Cei doi au spus „Da' în fața apropiaților în 2000, avându-l pe Dylan în același an.

