Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, fotografii superbe din vacanța în Toscana

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu discret. Cei doi preferă să își țină povestea de dragoste departe de ochii publicului. Inițial au evitat să-și expună public relația. Cu toate acestea, participarea la emisiunea „America Express – Drumul Aurului” i-a adus în lumina reflectoarelor, iar fanii au fost tot mai interesați de viața lor împreună.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru nu ratează ocazia de a merge într-o vacanță atunci când au puțin timp liber. De această dată, actrița și juratul de la Masterchef au ales să meargă în Toscana și au împărtășit cu fanii lor câteva imagini superbe din călătoria lor.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au un program încărcat, însă, în ciuda numeroaselor proiecte profesionale în care sunt implicați, cei doi au grijă la timpul pe care îl petrec împreună. Celebrul chef și actrița adoră să călătoreasă și să exploreze diverse destinații, iar în acest sens au luat o decizie importantă.

Înainte să îl cunoască pe partenerul ei, Cătălin Scărtălescu, Doina Teodoru nu știa foarte multe informații despre el. Cu toate astea, actrița a povestit o întâmplare amuzantă care are legătură cu faimosul chef.

„Nu știam mare lucru despre Cătălin Scărlătescu înainte să-l cunosc. Deși suntem amândoi în televiziune, suntem în domenii complet diferite, suntem în lumi complet diferite. Până să-l cunosc efectiv, nu aveam nicio părere. Țin minte că am făcut, la un moment dat, un sketch cu Andreas Petrescu despre Chefi la cuțite și eu eram concurenta și l-am întrebat pe Andreas: care-i treaba? Că eu tot vorbeam cu acest Cătălin Scărlătescu personajul. Ăsta cum e? „Păi vezi că e gagicar, din ăsta căruia îi plac gagicile foarte mult!”. A, ok, deci așa să mă raportez la el! Deci cam asta știam eu despre Cătălin Scărlătescu înainte să-l cunosc”, a spus Doina Teodoru într-un interviu pentru Playtech Știri .

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu s-au cunoscut la Vama Veche și au început să formeze un cuplu la câteva luni distanță de la acea întâlnire. Actrița are o mulțime de cuvinte de laudă la adresa partenerului ei, iar relația lor este din ce în ce mai serioasă.

„Da, la Vama Veche ne-am întâlnit. A fost foarte fun! Am făcut clic instant! E o persoană cu foarte mult șarm, e greu să nu-ți placă de el! Relația noastră nu a început pe malul mării, cu siguranță! A început câteva luni bune mai târziu, acolo doar ne-am cunoscut! Întâmplarea a făcut să ne revedem la niște petreceri în câteva rânduri și acolo am reușit să ne cunoaștem un pic mai bine, după care am început să ieșim doar noi și acolo ne-am cunoscut și mai bine! Și am hotărât că vrem să ne cunoaștem din ce în ce mai bine!”, a declarat Doina Teodoru pentru sursa menționată.