Cătălin Botezatu critică din nou stilul vestimentar al lui Carmen Iohannis: „Nu respectă lungimea fustei”

Cătălin Botezatu a oferit mai multe detalii despre comentariile pe care le-a făcut la adresa ținutelor purtate de Carmen Iohannis la funerariile Reginei Elisabeta a II-a de la Londra. Designerul a specificat că nu a adus niciodată critici la adresa personalității Primei Doamne, însă este de părere că stiliștii nu respectă anumiți factori esențiali atunci când îi compun acesteia o ținută.

Fostul jurat de la „Bravo, ai stil” susține că stilistul lui Carmen Iohannis i-a ales greșit ținutele pentru evenimente oficiale de amploare, cum au fost și funerariile Reginei Elisabeta a II-a din Londra. Cătălin Botezatu a explicat la ce s-a referit atunci când a adus critici stilului vestimentar al Primei Doamne, susținând că nu a fost un comentariu personal la adresa soției lui Carmen Iohannis, ci a criticat ținuta aleasă de stiliști.

„Eu nu am criticat-o pe Prima Doamnă, Carmen Iohannis, am criticat ținuta care a fost făcută de un stilist. În general, femeile care au un anumit statut, cum este cel de Prima Doamnă, apelează la un stilist. Eu nu am criticat femeia, ci ținuta. Carmen Iohannis este o femeie extraordinară, frumoasă, inteligentă, care arată foarte bine și care, de cele mai multe ori în aparițiile publice, a avut ținute corecte. Greșeli stilistice se fac la orice nivel, în orice țară, multe dintre Primele Doamne ale lumii au purtat ținute care au fost comentate negativ. Eu mi-am spus părerea pentru că era vorba de un eveniment, funeralii de stat, care impunea respectarea unor reguli vestimentare stricte. În acel interviu am criticat inclusiv ținutele unor membre ale Casei Regale britanice, pentru că au purtat accesorii în exces”, a spus Cătălin Botezatu, conform Viva.ro.