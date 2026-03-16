Câștigătorii Premiilor Oscar 2026 – lista completă

Azi au fost anunțați câștigătorii Premiilor Oscar 2026. Lista cu câștigătorii Premiilor Oscar 2026 va fi actualizată în timp real, pe măsură ce aceștia sunt anunțați în cadrul ceremoniei care se desfășoară în această seară.

Câștigătorii Premiilor Oscar 2026 sunt:

Best Picture (Cel mai bun film)

„One Battle After Another”

Best Leading Actress (Cea mai bună actriță în rol principal)

Jessie Buckley, „Hamnet”

Best Leading Actor (Cel mai bun actor în rol principal)

Michael B. Jordan, „Sinners”

Best Supporting Actress (Cea mai bună actriță în rol secundar)

Amy Madigan, „Weapons”

Best Supporting Actor (Cel mai bun actor în rol secundar)

Sean Penn, „One Battle After Another”

Best Director (Cel mai bun regizor)

Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”

Best Original Song (Cel mai bun cântec)

„Golden,” KPop Demon Hunters

Best Animated Feature Film (Cel mai bun film de animație)

„KPop Demon Hunters”

Best International Feature Film (Cel mai bun film străin)

„Sentimental Value,” Norvegia

Best Original Screenplay (Cel mai bun scenariu original)

„Sinners,”

Best Adapted Screenplay (Cel mai bun scenariu adaptat)

„One Battle After Another ,”

Best Cinematography (Cea mai bună imagine)

„Sinners,”

Best Casting (Cea mai bună distribuție)

One Battle After Another

Best Film Editing (Cel mai bun montaj)

„One Battle After Another,”

Production Design (Cea mai bună scenografie)

„Frankenstein,”

Best Makeup & Hairstyling (Cel mai bun machiaj și coafură)

„Frankenstein”

Best Documentary Short Subject (Cel mai bun documentar – scurtmetraj)

„All the Empty Rooms”

Best Documentary Feature (Cel mai bun documentar – lungmetraj)

„Mr. Nobody Against Putin”

Best Live Action Short Film (Cel mai bun scurtmetraj – acțiune)

„The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”, egalitate

Best Animated Short Film (Cel mai bun scurtmetraj animat)

„The Girl Who Cried Pearls”

Best Original Score (Cea mai bună coloană sonoră)

„Sinners,”

Best Sound (Cel mai bun sunet)

„F1”

Best Visual Effects (Cele mai bune efecte vizuale)

„Avatar: Fire and Ash”

Best Costume Design (Cele mai bune costume)

„Frankenstein”

Citește și:

Filme SF care au dezamăgit publicul și cu care nu ar trebui să îți pierzi timpul

Foto: Profimedia

