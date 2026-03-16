Câștigătorii Premiilor Oscar 2026 – lista completă

Cea de-a 98-a ediție a premiilor Oscar, decernate de către Academia Americană de Film, s-a desfășurat aseară. Iată care sunt câștigătorii Premiilor Oscar 2026!

  de  Andreea Ilie
Câștigătorii Premiilor Oscar 2026 sunt:

Best Picture (Cel mai bun film)

„One Battle After Another”

Best Leading Actress (Cea mai bună actriță în rol principal)

Jessie Buckley, „Hamnet”

Best Leading Actor (Cel mai bun actor în rol principal)

Michael B. Jordan, „Sinners”

Best Supporting Actress (Cea mai bună actriță în rol secundar)

Amy Madigan, „Weapons”

Best Supporting Actor (Cel mai bun actor în rol secundar)

Sean Penn, „One Battle After Another”

Best Director (Cel mai bun regizor)

Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”

Best Original Song (Cel mai bun cântec)

„Golden,” KPop Demon Hunters

Best Animated Feature Film (Cel mai bun film de animație)

„KPop Demon Hunters”

Best International Feature Film (Cel mai bun film străin)

„Sentimental Value,” Norvegia

Best Original Screenplay (Cel mai bun scenariu original)

„Sinners,”

Best Adapted Screenplay (Cel mai bun scenariu adaptat)

„One Battle After Another ,”

Best Cinematography (Cea mai bună imagine)

Sinners,”

Best Casting (Cea mai bună distribuție)

One Battle After Another

Best Film Editing (Cel mai bun montaj)

„One Battle After Another,”

Production Design (Cea mai bună scenografie)

„Frankenstein,”

Best Makeup & Hairstyling (Cel mai bun machiaj și coafură)

„Frankenstein”

Best Documentary Short Subject (Cel mai bun documentar – scurtmetraj)

„All the Empty Rooms”

Best Documentary Feature (Cel mai bun documentar – lungmetraj)

„Mr. Nobody Against Putin”

Best Live Action Short Film (Cel mai bun scurtmetraj – acțiune)

„The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”, egalitate

Best Animated Short Film (Cel mai bun scurtmetraj animat)

„The Girl Who Cried Pearls”

Best Original Score (Cea mai bună coloană sonoră)

„Sinners,”

Best Sound (Cel mai bun sunet)

„F1”

Best Visual Effects (Cele mai bune efecte vizuale)

„Avatar: Fire and Ash”

Best Costume Design (Cele mai bune costume)

„Frankenstein”

Citește și:
Filme SF care au dezamăgit publicul și cu care nu ar trebui să îți pierzi timpul

Recomandari
Premiile Oscar 2026: Cele mai HOT cupluri de vedete
People
Premiile Oscar 2026: Cele mai HOT cupluri de vedete
Moda masculină la Premiile Oscar 2026
People
Moda masculină la Premiile Oscar 2026
Vedete la decernarea Premiilor Oscar 2026 (GALERIE FOTO II)
People
Vedete la decernarea Premiilor Oscar 2026 (GALERIE FOTO II)
Vedete și ținute impresionante la Premiile Oscar 2026 (GALERIE FOTO I)
People
Vedete și ținute impresionante la Premiile Oscar 2026 (GALERIE FOTO I)
Al Pacino, imagine rară alături de cei trei copii ai săi, deveniți adulți. Cum arată Julie și gemenii Anton și Olivia
People
Al Pacino, imagine rară alături de cei trei copii ai săi, deveniți adulți. Cum arată Julie și gemenii Anton și Olivia
O nouă vedetă se alătură tribului Faimoșilor de la Survivor România
People
O nouă vedetă se alătură tribului Faimoșilor de la Survivor România
Libertatea
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Ce a făcut Daniel Nuță trei luni în Atena: „Mi-a dat un boost foarte mare”. De ce s-a dus în Grecia
Ce a făcut Daniel Nuță trei luni în Atena: „Mi-a dat un boost foarte mare”. De ce s-a dus în Grecia
Mama Andreei Popescu a reacționat după ce fiica ei a anunțat divorțul de Rareș Cojoc. Ce i-a transmis acestuia. „Mă simt ca într-un coșmar”
Mama Andreei Popescu a reacționat după ce fiica ei a anunțat divorțul de Rareș Cojoc. Ce i-a transmis acestuia. „Mă simt ca într-un coșmar”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Orlando Zaharia, imagine rară cu tatăl lui. Cât de mult seamănă juratul Chefi la cuțite cu acesta: „Sunt așa norocos să te am!”
Orlando Zaharia, imagine rară cu tatăl lui. Cât de mult seamănă juratul Chefi la cuțite cu acesta: „Sunt așa norocos să te am!”
Iustin Petrescu și Hera, iubita lui, s-au logodit: „E oficial! Ne căsătorim”. Cum arată inelul de logodnă
Iustin Petrescu și Hera, iubita lui, s-au logodit: „E oficial! Ne căsătorim”. Cum arată inelul de logodnă
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Elena Cârstea, în scaun cu rotile la întoarcerea în țară: „Nu pot să merg”. Artista a revenit în România după 10 ani / FOTO
Elena Cârstea, în scaun cu rotile la întoarcerea în țară: „Nu pot să merg”. Artista a revenit în România după 10 ani / FOTO
catine.ro
Vedeta care se luptă cu tulburarea de personalitate borderline: „M-a ajuns din urmă”
Vedeta care se luptă cu tulburarea de personalitate borderline: „M-a ajuns din urmă”
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Mai multe din people
Delia, o împătimită a sportului. Artista se menține în formă printr-o rutină sănătoasă
Delia, o împătimită a sportului. Artista se menține în formă printr-o rutină sănătoasă
People

Delia Matache se menține într-o formă excelentă, iar jogging-ul este parte din rutina ei.

+ Mai multe
Yasmin, fiica Simonei și a lui Marius Urzică, apariție inedită pe podium la Paris Fashion Week
Yasmin, fiica Simonei și a lui Marius Urzică, apariție inedită pe podium la Paris Fashion Week
People

Yasmin, fiica Simonei și a lui Marius Urzică, a atras atenția în timpul defilării de la Paris Fashion Week.

+ Mai multe
Diana Dumitrescu vorbește despre dorința de a deveni din nou mamă: "M-am gândit..."
Diana Dumitrescu vorbește despre dorința de a deveni din nou mamă: "M-am gândit..."
People

Diana Dumitrescu a vorbit despre posibilitatea ca familia ei să se mărească.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

